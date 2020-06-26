Часть Украины затопило из-за разрушительной стихии: при чем здесь вырубка лесов и как спастись

Карпаты накрыли наиболее масштабные паводки за последние 10 лет, которые разрушили тысячи домов и унесли жизни трех человек. Из наиболее вероятных причин природной катастрофы называют незаконную вырубку деревьев в лесах.

Но экологи считают, что на это повлиял ряд факторов и выделить один сложно. В чем же причина разрушительной стихии и можно ли ее предупредить в будущем – узнавал OBOZREVATEL.

Из за чего произошло наводнение

Экологи обращают внимание, что небольшие наводнения в Карпатах случаются каждый год, но масштабные начинаются, когда совпадает несколько обстоятельств. Среди них специалисты определяют следующие:

1. Вырубка лесов

"Главная проблема в сплошных рубках. Потому что именно из-за них почва на участках остается незащищенной на время, и дожди ее просто смывают. А деревья, растительность и почва – это основной ресурс для задержки воды", – объясняет в комментарии OBOZREVATEL эколог Алексей Василюк.

По его словам, восстановление почвы в горах может длиться веками, и даже если на том участке начнут расти деревья, его экологическая функция сдерживания воды уменьшается с каждой последующей сплошной рубкой.

Последствия вырубки лесов в Карпатах Источник: Dronarium Украина

Еще одной бедой является санитарное удаление деревьев вдоль русла рек.

"Вообще странно, потому что это последний лес, который можно рубить. По классификации такие леса называются противоэрозионные. Но в Карпатах мало дорог и лесникам удобнее рубить вдоль реки, так как можно ехать по руслу", – говорит эколог.

2. Проведение работ лесниками

"Во-первых, в нашем лесном хозяйстве допускают трелевки (перемещение. – Ред.) древесины водотоками. В результате они разрушаются, захламляются деревянными остатками. Это приводит сначала к накоплению воды, а затем она сбрасывается вниз, существенно увеличивая разрушительные последствия наводнения" – отмечает эколог Анатолий Павелко.

Во-вторых, по его словам, лесовозные дороги, проложенные без специального водоотведения, становятся каналами, по которым стекает вода.

"Без них вода просто постепенно бы распространялась по склону. А так фактически уже есть русла, по которым она стремительно приходит вниз", – говорит Василюк.

3. Водное хозяйство

Павелко считает, что меры, которые применяются для регулирования водных потоков являются устаревшими, неэффективными и совершенно не приспособленными к изменениям климата.

"Многие страны Европы восстанавливают природные реки с естественными поймами, чтобы эти воды пропускать. Мы же тратим миллиарды на расчистку русла, что в большинстве случаев не имеет смысла. Кроме того, у нас проводятся неправильные работы по укреплению берегов. Мы стараемся строить укрепления непосредственно вдоль берега реки, тогда как его нужно выносить за пределы прибрежной зоны, чтобы давать потокам возможность беспрепятственно скатиться и не вызвать катастрофических последствий", – объясняет он.

Масштабное наводнение в Карпатах Источник: twitter Арсена Авакова

4. Развитие инфраструктуры

Из-за масштабных паводков в сотнях населенных пунктов были разрушены тысячи домов. Но экологи считают, что в большинстве случаев виноваты те, кто их строил. "Наверное те, кто живет в этом регионе, должны знать об угрозе и не возводить здания в пойме на пути большой воды", – говорит Василюк.

Павелко же указывает, что в последние годы действительно начали застраиваться прибрежные зоны.

"Прошедшие три года у нас были маловодные, уровень воды в реках находился на нижней границе. Соответственно, началась застройка в прибрежных защитных полосах. Это та территория, которую 100% во время наводнения затопит. Но почему-то в Украине ценность жилья измеряется, чем ближе к воде, тем дороже", – добавил специалист.

5. Климат

Конечно, изменение климата и внезапные сильные ливни также являются причиной сильных паводков в Карпатах. Как отмечает Павелко, это надо учитывать уже сейчас, чтобы в будущем минимизировать вред, который может причинить непогода.

"Мы и дальше будет сталкиваться с увеличением осадков и другими экстремальными явлениями. И нам сейчас нужно не просто все восстановить, но и создать дополнительный запас прочности для того, чтобы быть готовыми к осложнениям климатических условий", – считает он.

В целом же проблему с разрушительными паводками нужно начинать решать уже сейчас, убеждены экологи. Масштабные наводнения в Карпатах повторяются через каждые 10-12 лет, и этого времени достаточно, чтобы решить основные проблемы и остановить дальнейшую деградацию.

Масштабное наводнение в Карпатах Источник: twitter Арсена Авакова

"Нужно уже заняться решением задач, начиная от водного хозяйства, запретив создание искусственных препятствий на реках, заканчивая лесным хозяйством и контролем вырубки деревьев. На 100% восстановить функции леса удастся лишь за 50-60 лет, но минимально для образования нормальной подстилки нужно 10 лет. И это те сроки, о которых мы можем говорить для смягчения последствий", – добавляет Павелко.

Непогода утихает

По прогнозам ведущего синоптика Укргидрометцентра Романа Мурмыло, уже с 26 июня дожди в карпатском регионе почти прекратятся, а температура воздуха несколько повысится.

"Небольшие дожди будут иметь локальный характер и существенно не повлияют на ситуацию с паводками. До конца июня сильных осадков не ожидается и можно сказать, что период непогоды завершился", – сказал он OBOZREVATEL.

Однако с 1 июля погода будет меняться, но прогноз еще будет уточняться.