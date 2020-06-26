Часть Украины затопило из-за разрушительной стихии: при чем здесь вырубка лесов и как спастись
Карпаты накрыли наиболее масштабные паводки за последние 10 лет, которые разрушили тысячи домов и унесли жизни трех человек. Из наиболее вероятных причин природной катастрофы называют незаконную вырубку деревьев в лесах.
Но экологи считают, что на это повлиял ряд факторов и выделить один сложно. В чем же причина разрушительной стихии и можно ли ее предупредить в будущем – узнавал OBOZREVATEL.
Из за чего произошло наводнение
Экологи обращают внимание, что небольшие наводнения в Карпатах случаются каждый год, но масштабные начинаются, когда совпадает несколько обстоятельств. Среди них специалисты определяют следующие:
1. Вырубка лесов
"Главная проблема в сплошных рубках. Потому что именно из-за них почва на участках остается незащищенной на время, и дожди ее просто смывают. А деревья, растительность и почва – это основной ресурс для задержки воды", – объясняет в комментарии OBOZREVATEL эколог Алексей Василюк.
По его словам, восстановление почвы в горах может длиться веками, и даже если на том участке начнут расти деревья, его экологическая функция сдерживания воды уменьшается с каждой последующей сплошной рубкой.
Еще одной бедой является санитарное удаление деревьев вдоль русла рек.
"Вообще странно, потому что это последний лес, который можно рубить. По классификации такие леса называются противоэрозионные. Но в Карпатах мало дорог и лесникам удобнее рубить вдоль реки, так как можно ехать по руслу", – говорит эколог.
2. Проведение работ лесниками
"Во-первых, в нашем лесном хозяйстве допускают трелевки (перемещение. – Ред.) древесины водотоками. В результате они разрушаются, захламляются деревянными остатками. Это приводит сначала к накоплению воды, а затем она сбрасывается вниз, существенно увеличивая разрушительные последствия наводнения" – отмечает эколог Анатолий Павелко.
Во-вторых, по его словам, лесовозные дороги, проложенные без специального водоотведения, становятся каналами, по которым стекает вода.
"Без них вода просто постепенно бы распространялась по склону. А так фактически уже есть русла, по которым она стремительно приходит вниз", – говорит Василюк.
3. Водное хозяйство
Павелко считает, что меры, которые применяются для регулирования водных потоков являются устаревшими, неэффективными и совершенно не приспособленными к изменениям климата.
"Многие страны Европы восстанавливают природные реки с естественными поймами, чтобы эти воды пропускать. Мы же тратим миллиарды на расчистку русла, что в большинстве случаев не имеет смысла. Кроме того, у нас проводятся неправильные работы по укреплению берегов. Мы стараемся строить укрепления непосредственно вдоль берега реки, тогда как его нужно выносить за пределы прибрежной зоны, чтобы давать потокам возможность беспрепятственно скатиться и не вызвать катастрофических последствий", – объясняет он.
4. Развитие инфраструктуры
Из-за масштабных паводков в сотнях населенных пунктов были разрушены тысячи домов. Но экологи считают, что в большинстве случаев виноваты те, кто их строил. "Наверное те, кто живет в этом регионе, должны знать об угрозе и не возводить здания в пойме на пути большой воды", – говорит Василюк.
Павелко же указывает, что в последние годы действительно начали застраиваться прибрежные зоны.
"Прошедшие три года у нас были маловодные, уровень воды в реках находился на нижней границе. Соответственно, началась застройка в прибрежных защитных полосах. Это та территория, которую 100% во время наводнения затопит. Но почему-то в Украине ценность жилья измеряется, чем ближе к воде, тем дороже", – добавил специалист.
5. Климат
Конечно, изменение климата и внезапные сильные ливни также являются причиной сильных паводков в Карпатах. Как отмечает Павелко, это надо учитывать уже сейчас, чтобы в будущем минимизировать вред, который может причинить непогода.
"Мы и дальше будет сталкиваться с увеличением осадков и другими экстремальными явлениями. И нам сейчас нужно не просто все восстановить, но и создать дополнительный запас прочности для того, чтобы быть готовыми к осложнениям климатических условий", – считает он.
В целом же проблему с разрушительными паводками нужно начинать решать уже сейчас, убеждены экологи. Масштабные наводнения в Карпатах повторяются через каждые 10-12 лет, и этого времени достаточно, чтобы решить основные проблемы и остановить дальнейшую деградацию.
"Нужно уже заняться решением задач, начиная от водного хозяйства, запретив создание искусственных препятствий на реках, заканчивая лесным хозяйством и контролем вырубки деревьев. На 100% восстановить функции леса удастся лишь за 50-60 лет, но минимально для образования нормальной подстилки нужно 10 лет. И это те сроки, о которых мы можем говорить для смягчения последствий", – добавляет Павелко.
Непогода утихает
По прогнозам ведущего синоптика Укргидрометцентра Романа Мурмыло, уже с 26 июня дожди в карпатском регионе почти прекратятся, а температура воздуха несколько повысится.
"Небольшие дожди будут иметь локальный характер и существенно не повлияют на ситуацию с паводками. До конца июня сильных осадков не ожидается и можно сказать, что период непогоды завершился", – сказал он OBOZREVATEL.
Однако с 1 июля погода будет меняться, но прогноз еще будет уточняться.