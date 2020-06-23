В Ивано-Франковской области мощные ливни спровоцировали оползень в горной местности, который буквально уничтожил одну из дорог местного значения.

Речь идет о дороге между Микуличиным и Яремчим. Соответствующее видео появилось в YouTube. Очевидцы утверждают, что проезда по этому пути сейчас вообще нет из-за последствий непогоды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Стихия уничтожила дорогу на Прикарпатье Скриншот видео

Проезд по дороге на Прикарпатье полностью перекрыт Скриншот видео

Деревья и камни образовали гати на разрушенной дороге Скриншот видео

На кадрах видно, что дорожное полотно оказалось под плотным слоем ила, который нанесли потоки воды с гор. Кроме того, все усеяно обломками стволов деревьев и камнями. В некоторых местах на дороге даже образовались своеобразные гати.

Дорога превратилась в сплошную горную реку Скриншот видео

Последствия непогоды на Прикарпатье Скриншот видео

Разрушенная дорога между Яремчим и Микуличиным Скриншот видео

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