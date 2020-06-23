Разрушительная стихия "похоронила" дорогу на Прикарпатье: появилось видео

Виктория Довгань Общество 17:49, 23.06.2020 Обновлено: 17:52, 23.06.2020

В Ивано-Франковской области мощные ливни спровоцировали оползень в горной местности, который буквально уничтожил одну из дорог местного значения.

Речь идет о дороге между Микуличиным и Яремчим. Соответствующее видео появилось в YouTube. Очевидцы утверждают, что проезда по этому пути сейчас вообще нет из-за последствий непогоды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Стихия уничтожила дорогу на Прикарпатье
Скриншот видео
Проезд по дороге на Прикарпатье полностью перекрыт
Скриншот видео
Деревья и камни образовали гати на разрушенной дороге
Скриншот видео

На кадрах видно, что дорожное полотно оказалось под плотным слоем ила, который нанесли потоки воды с гор. Кроме того, все усеяно обломками стволов деревьев и камнями. В некоторых местах на дороге даже образовались своеобразные гати.

Дорога превратилась в сплошную горную реку
Скриншот видео
Последствия непогоды на Прикарпатье
Скриншот видео
Разрушенная дорога между Яремчим и Микуличиным
Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • из-за наводнения на западе Украины объявили сначала второй (оранжевый), а 23 июня третий (красный) уровень опасности.

  • В результате непогоды уровень воды в реках поднялся до 2 метров, размыты дороги, подтоплены мосты и частично разрушены дамбы.

  • В целом в Украине из-за дождя пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская и Ривненская области.

  • В Карпатах из-за разрушений, вызванных мощными ливнями, погибли три человека – две женщины и мужчина.

  • Так, в селе Дземброня пожилая женщина упала в бурный поток и утонула. А в Яблунице в реку слетел автомобиль – водитель и пассажирка погибли.

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