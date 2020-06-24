Разрушены тысячи домов и дорог: спасатели рассказали о последствиях непогоды на Прикарпатье

На Прикарпатье, где из-за обильных ливней разлились все реки и наводнение привело к подтоплению тысяч домов и разрушению сотен дорог, 24 июня ожидают пик непогоды.

По словам спасателей, вода стремительно прибывает, они продолжают эвакуацию людей из эпицентра стихии. О ее последствиях для запада Украины сообщили в управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

В частности, отмечается, что сейчас начинают сбываться худшие прогнозы синоптиков: уже разлился Днестр, несколько сел в Тлумацком районе оказались отрезанными от транспортного сообщения. А в Галиче перекрыли мост через реку – фактически это означает, что сообщение со Львовом в том направлении невозможно.

Спасатели спасли 56 и отселили 285 человек (Facebook управления ГСЧС в Ивано-Франковской области)

По данным спасателей, по состоянию на ночь 24 июня непогода подтопила почти 4596 жилых домов в 165 городах и селах Прикарпатья. В частности, на территории 15 таких административных районов, как Верховенский, Тлумацкий, Снятинский, Коломыйский, Тысменицкий, Долинский, Калушский, Богородчанский, Рожнятовский, Надворнянский, Городенковский, Косовский, Галицкий районы, Ивано-Франковского и Яремчанского горсоветов.

Подтопленное Прикарпатье (Telegram-канал Дениса Шмыгаля)

Кроме этого, подтопленными там оказались 6 ФАПов и 1 АТС, 8873 усадебных участков, 3002 подвальных помещений, 3083,56 га сельскохозяйственных угодий. Также разрушено 110 км автодорог и еще 427,5 км повреждено, разрушено 90 мостов, 1850 м берегоукреплений, еще 130 переправ нуждаются в ремонте. Кроме этого, были отселены 285 и спасены 56 человек.

Чиновники привезли помощь пострадавшим в результате наводнения (Telegram-канал Дениса Шмыгаля)

"Для оказания помощи населению по ликвидации последствий непогоды осуществлено 107 выездов, всего привлечено 255 единиц техники и 1090 человек, из них от Управления ГСЧС в области 125 единиц техники и 490 человек личного состава", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что работники пожарно-спасательной службы уже откачали воду из десятков жилых зданий и объектов, расчистили часть автомобильных дорог от оползня и убрали поваленные деревья.

Наводнение на Прикарпатье (Telegram-канал Дениса Шмыгаля)

"Загружено в вертолет ГСЧС Украины Eurocopter Н225 2150 кг продуктов питания (мука, сахар, крупы, хлеб) для жителей Верховинского района, с которыми из-за непогоды отсутствовало транспортное сообщение", – добавили в управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с руководителями ответственных служб и ведомств обсудил оперативную информацию о последствиях стихии и ходе спасательных работ в регионах, пострадавших от наводнений.

Шмыгаль и Аваков обсудили ситуацию на Прикарпатье (Telegram-канал Дениса Шмыгаля)

Скриншот сообщения (Facebook управления ГСЧС в Ивано-Франковской области)

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