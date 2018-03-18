В день всемирного посмешища, ну то есть выборов путина в рф, которые являются легким аналогом выборов в Северной Корее, я не могу отказать себе в удовольствии в очередной раз ткнуть пропагандистов рф в дерьмо мордами.

Итак, перейдем к делу. Как заявили пропагандистские сми, 17 марта дончанку пропустили в Мариуполь с пачпартам рыныды. Цитирую: Украинские пограничники в контрольном пункте въезда-выездаГнутово нашли паспорт дыныры у девушки 2000 года рождения. Она объяснилась тем, что едет на территорию Украины, чтобы оформить биометрический паспорт. И другого документа, удостоверяющего личность, у нее больше нет. После проведения беседы девушку пропустили на территорию Украины вместе с пачпартом дыныры.

Су*а, какая зрада зрадная, вы не находите? Киев признал паспорта недореспублик, Хунта сдалась после заявления захарста и признала пачпарта рыныды, во Львове истерика - Банковая признала пачпартанедореспублик, с пачпартом недореспублики можно подать на биометрический паспорт. Короче, после такого знаменательного события, тройным импичментом несет аж за километр.

Ах какой же кричащий заголовок придумали роспропагандисты - дончанка пропустили с пачпартам рыныды в Мариуполь! После такого заголовка, по идее, все ватаны должны табуном поехать на блок-пост Гнутово и трахнуть Хунту в мозг пачпартам рыныды, пропускают ведь и признают отэту ху*ню подвального производства Каратели.

Ну а теперь берем котят-пропагандистов и начинаем тыкать в дерьмо. Поехали.

В заголовке новости написано - дончанка. Смотрим на фото внимательно - дончанка вообще-то родилась в рф, в саратове. Так шо дончанка из нее так себе.

Перечитываем еще раз новость: девушка объянила, что других документов,удостоверяющих личность, у нее нет. Опять двойка, опять сми оккупантов врут - смотрим на фото внимательно:

На фото, на котором также есть фотография девушки, написано, что это - заявка про подання документів для подальгого оформлення і отримання паспорта громадянина України, що засвідчує зазначені факти та є обставиною, яка враховується при переміщенні осіб через лінію зіткнення.

То есть: кроме непонятного трухла, типу петушиной грамоты, у ребенка был еще один документ при себе. Снова врут и не краснеют двоечники.

Согласно документу с прожимной печатью в форме Тризуба на фото, девушку можно было при желании как пропустить, так и не пропустить на территорию, не подконтрольную быдлоте дынырийской. Только погранцы действовали по закону: на основе именно документов с Тризубом, ее и пропустили с оккупированой территории на не оккупированую. Пачпарт дыныры тут ни при чем вообще, удостоверение дебила у девчонки забрали.

Кстати, котята, вот вам несколько контрольных в дурные ваши головы вопросов: девчонка взяла справку для получения Паспорта Украины, верно? Верно. Эту справку она могла получить только вне оккупации, верно? Верно. А справку, которую она получила вне оккупации, она могла получить только тогда, когда приезжала за ней из оккупации. То есть:

девчонка приезжала уже из оккупации к Хунте, чтобы получить справочку для получения паспорта Украины, а для этого ей нужны были не дынырийские поделки из дешевой бумаги, а нормальные документы, в том числе документ, удостоверяющий личность. Бугага, котята- пропагандисты опять в дерьме по уши

Итого, что мы имеем в сухом остатке:

Девушка дончанка, которая как бы проехала с паспортом дыныры в Мариуполь - родом из саратова. Пачпарт дыныры у ребенка изъяли, а не пропустили с этой куриной грамотой на не оккупированую территорию. Пропустили ребенка именно по причине того, что была у девушки справочка с Тризубом, а не подвальные рисунки дыныры в форме книжечки.

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Короче, все как всегда у бестолочей из роспропаганды: врут и не краснеют за фубли. Но и врать не умеют толком, ибо набрали этих клоунов по объявлению. Ставлю неуд дебилам -пропагандистам. Спробуйте ще раз.

Да, кстати - русскую девочку не изнасиловали злые Каратели. Ужос нах, что ждет пенсионерок рыныды даже подумать страшно.

Да, кстати - пропагандоны не подумали о том,что на оккупированой рф части Украины, некоторые безмозглые таки поверят сказке про девочку с паспортом рыныды и попрутся с этими подвальными грамотами к Хунте за колбасой. Только проехать никуды по удостоверению с дынырийскими символами удастся не в супермаркет за колбасой, а прямо в сбУ.

В связи с чем у меня вопрос к сказочным идиотам, выдумавшим эту эпичную сказку: вы хоть про последствия для таких же упи**еных, как вы сами, подумали? Или это осознанная диверсия против цивильного населения за деньги налогоплательщиков рф? Хотя... Можно не спрашивать. В лексиконе русских нету слова думать, это неведомое и непонятное им слово.

Короче, выражаю благодарность пропагандистам из рф за очередной эпичный провал в сми, спонсируемый деньгами русских пенсионеров. После войны получите премию от сбУ за вклад в развал рф. Продолжайте в том же духе.

Мораль: то, что пропагандисты из рф имеют интеллект табуретки и так все знают. Главное в этом всем фарсе с девочкой и пачпартам рыныды то, что Каратели с детьми не воюют, а поступают и по-людски, и по закону. Молодцы парни, так держать.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать с Донбасса домой в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/