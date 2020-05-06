Разработка вакцины от коронавируса в Украине: Ляшко объяснил ситуацию

В Украине нет учреждений, в которых отечественные исследователи могли бы работать над созданием вакцины против коронавируса COVID-19.

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Поэтому на сегодня такая разработка в нашей стране не ведется. Об этом в интервью "Сегодня" сказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, ранее Минздрав отправлял запросы на Академию наук и Академию медицинских наук с определенным перечнем проблем, почему они не могут взяться за разработку вакцины против коронавирусной болезни.

Разработка вакцины от COVID-19 в Украине не ведется – Ляшко

"Академию наук готова, если у них будет лабораторная база, которая позволит проводить исследования. Еще до начала эпидемии я разговаривал с президентом Академии медицинских наук, а также с директором Института эпидемиологии им. Громашевского. И мы приняли тогда общее решение, что построим одну лабораторию на территории Института эпидемиологии", – отметил Ляшко.

Он уточнил, что такое учреждение будет работать как для практических исследований, которые сейчас проводятся относительно коронавируса, так и для научных. По мнению главного санитарного врача, это позволит исследователям "соединить науку и практику".

"В дальнейшем мы сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения некоторых препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов", – добавил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что из бюджета страны будет выделен минимум миллион долларов на вакцину от коронавируса. Это произойдет только в случае, если исследования покажут положительные результаты.