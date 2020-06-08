Разработаны правила безопасных объятий во время пандемии COVID-19. Схема

Эпидемиологи из США считают, что риск передачи коронавируса во время коротких объятий достаточно низкий.

Издание The New York Times создало инструкцию в картинках о том, как правильно обниматься, чтобы не заразиться COVID-19 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как правильно обниматься

Эксперты советуют во время объятий принимать такие меры безопасности:

Наденьте маску;

Не обнимайтесь в помещении;

Не прикасайтесь к одежде или телу другого человек лицом и маской;

Не обнимайте того, кто кашляет или имеет другие симптомы заболевания.

"Во время объятий положение вашего лица имеет наибольшее значение, поэтому отведите его в противоположную сторону от лица человека, с которым обнимаетесь", – пишет издание.

Рекомендуется не говорить и не кашлять в процессе, а также обниматься недолго – желательно сделать это как можно быстрее, ведь риск передачи инфекции при длительном контакте растет.

"Также постарайтесь не плакать. Слезы и насморк увеличивают риск контакта с жидкостью, в которой может быть возбудитель инфекции", – говорится в советах.

После объятий нужно быстро отступить друг от друга и помыть руки.

Пока неизвестен уровень точной дозы возбудителя инфекции, при которой можно заразиться коронавирусом. Предварительная оценка составляет от 200 до 1000 копий вируса. Зато брызги кашля могут содержать в себе от 5000 до 10000 копий, но большая часть брызг оседает на землю или других поверхностях.

Если человек не кашляет или не говорит во время объятий, то риск заражения, вероятно, является на редкость низким.

nytimes.com

nytimes.com

nytimes.com

nytimes.com

nytimes.com

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