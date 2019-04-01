"Если бы удар был выше, не было ни мозгов, ни зрения": в Киеве школьник зверски избил одноклассника

В киевской гимназии "Эрудит" между семиклассниками произошел конфликт из-за неудачного паса на уроке физкультуры. В результате один из учеников нанес своему однокласснику удар такой силы, что выбил под основание один передний зуб и отколол часть соседнего, травмировал переносицу и область глазницы.

Родители драчуна компенсировать лечение парня не торопятся. Более того, когда мама пострадавшего мальчика стала настаивать на том, что после такого конфликта дети в одном учебном заведении находиться не могут, родители отказались переводить обидчика. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Догнал и нанес удар

Ученики 7 класса во время урока физкультуры играли в футбол на школьной площадке. Семиклассник Вячеслав (имена ребят изменены) получил от кого-то из ребят неудачный пасс, который он не смог принять, чтобы сделать нормальную передачу. Но это не понравилось его однокласснику Павлу. И между детьми возникла перепалка.

Гимназия "Эрудит" abcnews

"Павел решил выяснить отношения после урока. Как рассказали одноклассники, у них была обычная словесная перепалка. Но Павлу показалось этого мало, видимо, он решил показать, кто тут хозяин. Как видно с видеокамер школы, он догоняет Вячеслава и наносит ему точечный удар в голову. Сын не ожидал этого. У него выбит передний зуб, еще три зуба рядом шатаются, травмирована переносица и синяк под глазом. Нам теперь предстоит долгое лечение у стоматолога, проверка на МРТ. Не говоря уже о психологической травме, которая у сына может остаться на всю жизнь", – рассказала OBOZREVATEL мама Вячеслава – Светлана.

Больше всего маму поразило, что из-за какой-то обычной мальчишеской размолвки на футбольном поле, у Павла возникли необъяснимая агрессия и желание все решить силой. И это при том, что обидчик почти на голову выше Вячеслава.

Удивила и реакция родителей Павла на эту ситуацию: "Отец Павла был занят и нашел время для встречи только на четвертый день. Мы говорили по телефону, и он попросил не рассказывать про этот случай публично, попросил, чтобы я не подавала жалобу в полицию", - рассказывает Светлана.

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Родители даже не торопятся разрешать конфликт. "Вероятно, их успокаивает, что криминальная ответственность наступает с 16 лет, а их сыну только 12", – добавляет мама Вячеслава.

По словам адвоката Светланы, родителям обидчика было предложено оплатить материальные и моральные убытки потерпевшим. И чтобы не допустить дальнейших конфликтов, перевести ученика, который устроил драку, в другое учебное заведение. Однако до сих пор родителями Павла ничего не предпринято. Судя по всему, переводить сына в другую школу они пока не собираются.

Болит голова и идет кровь

Сейчас Вячеслав проходит курс лечения в стоматологической клинике, у невролога и психолога. Уже неделю мальчика беспокоят головные боли, а из носа часто идет кровь.

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"Доктор в приемной травмпункта сказал мне, чтобы я радовалась, что удар пришелся на верхнюю челюсть. Потому что если бы удар такой силы был выше – в висок или область глаз, то не было бы ни мозгов, ни зрения. И абсолютно все врачи, которые осматривали сына, спрашивали, а чем его ударили? Что было в руке у парня? Никто не верит, что можно было так сильно ударить просто кулаком. По словам учеников и учителей школы, на костяшках пальцев у Павла не было ни царапин, ни гематом, вообще никаких следов от удара. Но обычно на руке остаются синяки, когда удар приходится в скулу или зубы", – отмечает мама Вячеслава

Видеокамеры в школе не позволяют увидеть, было ли что-то в руке у Павла в момент нападения. Но даже любой зажатый в кулаке предмет придает удару больше силы и наносит серьезные травмы.

"Я как тренер хочу сказать, что любая боевая дисциплина в первую очередь учит обходить прямые удары в голову. Ведь голова – это самая важная часть тела. Удар даже не в полную силу может привести к травме, и как последствие инвалидности. Я не уверен, что можно считать нормой с такой силой бить в лицо при выяснении отношений, особенно в таком возрасте. Возможно, что какой-то предмет в руке бойца и был, но в этом уже должны разобраться компетентные органы", – прокомментировал ситуацию OBOZREVATEL кандидат в мастера спорта, призер Кубка Мира по кикбоксингу Дмитрий Русецкий.

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Позиция гимназии

В гимназии "Эрудит" подробно комментировать ситуацию не хотят. По словам завуча по воспитательной работе Светланы Чепурной, заведение сейчас разбирается в конфликте.

"Мы проводим свое внутреннее расследование, все делаем в рамках закона. Проводим работу с обоими мальчиками, выясняем, как это произошло и почему. Ранее этот ученик конфликтностью не отличался, на него не жаловались. К сожалению, произошла такая ситуация, которая привела к травмированию одного из учеников. Я как завуч не могу вставать на чью-то сторону, потому что они оба ученики нашей школы. Мы общаемся как с учениками, так и с родителями", – пояснила нам Светлана Чепурная.

Что касается вопроса о переводе ученика, который ударил одноклассника, в другую школу, то в гимназии считают, что это должен решать психолог и родители.

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"Вопрос их совместного пребывания в одной школе – это вопрос психологов. К сожалению, подростковый возраст бывает импульсивным, мальчики иногда спорят, бывают конфликты. Но мы работаем, уже написали план работы после каникул с детьми. Говорить с ними будем о толерантном общении", – сказала завуч.

Проблемы могут быть в семье

Психологи считают, что такая неожиданная агрессия у подростков может быть вызвана как возрастом, так и воспитанием в семье. И советуют самим родителям парня, который набросился с кулаками на одноклассника, обратиться к специалистам, пока не поздно.

"Причины немотивированной агрессии обычно кроются в семье. Об этом может свидетельствовать и факт, что отец нашел время поговорить только на четвертый день после инцидента. Возможно, ему не интересен сын и его проблемы. У него есть другие важные дела. А сын подсознательно привлекает к себе внимание всеми возможными способами", – допустила в беседе с нами психолог Инна Лукьянец.

По ее словам, в будущем могут быть еще более агрессивные проявления, потому что ребенку не хватает внимания, к тому же, он вошел в подростковый возраст.

"Меняется гормональный фон, возбужденная нервная система доминирует над торможением. Агрессия – это микс эмоций: обида, злость, унижение. Это своеобразная защита организма от уничтожения. Значит, ситуация вокруг ребенка, в том числе и семья, поддерживают это состояние в нем. Единственный выход – работа родителей со специалистами, смена методов воспитания. Перевод этого ученика в другую школу решит проблему пострадавшего мальчика. Но сам парень-агрессор останется таким же, но только в другой школе", – считает психолог.

Мама пострадавшего Вячеслава на днях все-таки написала заявление в полицию. И намерена добиваться перевода Павла в другую школу, а также компенсации с родителей обидчика за его поведение. В самой же школе ситуация напряженная, другие родители так же переживают, что завтра жертвой подростка могут оказаться и другие ученики.

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