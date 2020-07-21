Так, друзья — сегодня будет интересный пост из полюбившейся читателям рубрики "кино", но он будет несколько необычным — так как будет касаться не самого сюжета фильма, а скороее того, как он должен был выглядеть на самом деле, а также того ореола, который создали вокруг него фанаты СССР и совка.

Речь идёт конечно же о пятисерийной ленте под названием "Гостья из будущего" — которая по какой-то причине стала чуть ли не гимном всех фанатов СССР в возрасте 40+. Если вы зайдёте на ютуб и почитаете комментарии под любой из серий или даже отрывком из этого фильма, то прочитаете примерно следующее — "Эх и хорошо было в СССР! С утра встал, бабушка пирожками накормила, мама в школу отвела, там бесплатными сосиськами покормили, вечером на лыжах покатался и "в гостях у сказки" посмотрел. А сейчас что? Ребёнка корми, жену одевай, кварплату плати, ипотеку гаси, перед начальством унижайся. Верните мне мой СССР!" — такой капризный и инфантильный тон светит из практически всех комментариев, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Разумеется, всё это легко объяснимо. Фанаты совка указанного возраста застали СССР как раз в детстве, которое пришлось на восьмидесятые годы — в середине которых и выстрелил указанный фильм, что в условиях дефицита фантастики и вообще нормального кино не про войну и не про пионерлагеря стало чем-то новым и свежим. Уже позже детские впечатления наложились на неудачи во взрослой жизни (все фанаты совка — сплошь неудачники) и возникло нечто вроде желания вернуться в прошлое через будущее — "Эх если бы проклятые демократы не развалили страну, сейчас бы с Алисой на флаерах летали и крокодилов миелофоном слушали!".

Что интересно — сама повесть Булычёва, по которой был снят фильм, на самом деле была совсем о другом, да и сам автор относился к совку более чем прохладно — но обо всём по порядку.

Итак, в сегодняшнем посте — разоблачение и разбор главного детского фильма фанатов совка.

Совковое будущее низкого бюджета.

Пожалуй, начну с того, что режиссёр Павел Арсенов, который снял эту ленту, на самом деле сильно обманул своих юных зрителей — ничего подобного Кир Булычёв не писал, и из-за низкого бюджета и в целом весьма халатного подхода "будущее", в которое попал Коля — оказалось убогим и совковым. По сути из оригинальной книги автора (её части о будущем) киношники оставили только внешние декорации, скорлупу — Институт Времени (низкопробный макет с кафельной советской плиткой), Космозоо — обычный совковый парк с подвешенной перед камерой на леске фигуркой динозавра, Космопорт (больше похожий на провинциальный автобусный вокзал) и "флаеры" — крашеные аэрографом пенопластовые макеты со следами сбитого гвоздями деревянного каркаса. Простите, но это уровень поделок кружка "юный техник", а не популярного телефильма.

Дальше больше. Думаю, детям хотелось бы посмотреть на достижения будущего — и что же нам показывает режиссёр? А показывает он нам лишь автоматы по выдаче бесплатного лучшего в мире мороженого, сколоченные из фанеры и крашеные советской флейцевой кистью автобусы-"телепорты", а также каких-то хипарей, играющих на газоне в бадминтон. Есть ещё говорящий козёл (Фрэнк, привет) в парке Космозоо — сам парк кстати больше всего напоминает обычный заброшенный совковый сквер — с неухоженными деревьями и травой по пояс. А как вам кубик рубика в "машине времени"? Это никакое не будущее, а хорошо узнаваемые детали совкового настоящего.

Низкопробность и халатность светит из каждой детали "будущего" — интерьеры Института Времени больше похожи на дешевый совковый дворец пионеров начала восьмидесятых, "летающие" флаеры на крупных планах заметно раскачиваются на верёвках, а в одной из сцен "полёта в будущем" на дальнем плане мы вдруг видим какие-то трухлявые деревенские хаты и тяжко плетущийся совковый автобус "ЛАЗ". Разве что крика петухов не хватает:

И всё это было бы смешно, когда не было бы так грустно — потому что именно эти декорации сформировали у детей неправильное представление о будущем — будет всё точно так же, как сейчас, только немного лучше. В будущем будет тот же хорошо знакомый СССР, только с бесплатным мороженым — главное слушаться вон того дядю из телевизора и не предпринимать резких движений.

О чём на самом деле была книга.

А теперь давайте посмотрим, о чём на самом деле была книга Кира Булычёва, по которой советские киношники сняли убогий фильм. Начнём с того, что никаких машин времени в подвалах гнилых бараков в книге нет — установка стоит в квартире соседа Коли, который попадает в больницу с сердечным приступом. Колин сосед — сотрудник того самого Института Времени, сотрудники которого занимаются изучением и, скорее всего, корректировкой прошлого — может быть для того, чтобы дикие совки чего доброго не уничтожили себя и всю планету заодно.

Институт Времени, в который попадает Коля — огромное белое здание с необычными обтекаемыми формами — позже Коля узнает, как именно строятся такие здания. Москва будущего — очень экологичный город с мягкими пешеходными дорожками (некоторые из них — самодвижущиеся), с множеством велосипедов, моно-колёс, всяких летающих досок. Это толерантный и гостеприимный город — на улицах множество гостей из разных концов Галактики, которые прилетают в Москву на фестивали, конференции и просто как туристы. В Москве работает целая сеть футуристического транспорта — в которой флаеры лишь малая часть этой сети. В городе внедряются самые новые экологические технологии — вместе с молодыми рабочими и архитекторами Коля строит дом с помощью футуристического порошка из бактерий и раствора.

Самое главное, Москва 2082 года — это часть общего глобального мира, где космос — не инструмент гонки вооружений, а способ этой глобализации и взаимовыручки. В этом мире уже не осталось обнулённых тиранов и узурпаторов — все, кто хочет власти над другими людьми, кто хочет командовать и унижать других — в этом мире являются отщепенцами и бандитами, преследуемыми интергалактической полицией.

Именно такими бандитами и были космические пираты Крысс и Весельчак У — в повести подробно рассказывается об их биографии, о том что Весельчак У продал родную мать в рабство, что они планировали вооружённую аннексию некоторых планет и прочее подобное. Таких отщепенцев, которые хотят завладеть новейшим оружием и стать диктаторами — в конце XXI века преследует вся галактика, потому что к тому времени мир уже окончательно понял опасность подобных типов.

Всего этого в книге нет. Нет никакого футуристического города, нет толп иностранных туристов и студентов с разных концов галактики, нет футуристического строительства, нет создания новейших продуктов питания (которым в повести занимался школьный кружок), и самое главное — нет ощущения того глобального будущего, где главными врагами цивилизации являются диткаторы и тираны. От всего этого в фильме остались только автоматы с бесплатным лучшим в мире мороженым и фанерные автобусы.

Что говорил о совке сам Кир Булычёв.

Что интересно — сам Кир Булычёв автор повести "Сто лет тому вперёд", по которой сняли фильм "Гостья из будущего", был настоящим антисоветчиком — думаю, если бы фанаты совка узнали, что Кир Булычёв говорил про СССР и про свои тексты — то с негодованием бросили бы смотреть этот фильм. Беда в том, что они не читают ничего, что не укладывается в их картину мира — а почитать стоило бы.

Прежде всего, стоит почитать мемуары Кира Булычёва под названием "Как стать фантастом" — в ней пистатель рассказывает о своей жизни, о годах работы в Бирме в качестве переводчика и корреспондента — где на него "стучали" коллеги-совки, а также в целом описывает неприглядные реалии СССР и те препятствия, которые чинила ему советская власть в жизни и творчестве. В этих мемуарах Кир Булычёв также пишет о том, почему он начал писать именно фантастику и прямо говорит о том, что не верил ни в какой утопический коммунизм и о том, что в будущем никакого совка не будет:

Постепенно я завоевал репутацию "доброго сказочника". Это была утомительная репутация, потому что в те годы я мог издаваться лишь в "Детской литературе", а если просил вставить в план книгу взрослой фантастики, заведующая редакцией Майя Брусиловская печально вздыхала: Игорь, пойми, в очереди на издание стоят десятки достойных фантастов, и все пишут для взрослых. А вот в детской фантастике у нас пробел - только Крапивин да ты. Напиши еще одну книжку про Алису, и мы ее в будущем году издадим. Вот я и сдавался, потому что предпочитал опубликовать оптимистическую детскую книжку, чем не публиковать ничего. Но в одном я был тверд - и если не верите, пролистайте мои книги семидесятых и восьмидесятых годов: я не верил в торжество коммунизма и в его блага. Я не только сам не хотел вступать в партию, но и мои герои, живущие в будущем, об этой партии не знали. Я не участвовал в кампаниях, семинарах и боевых действиях, не голосовал и не изгонял. Зато и меня нельзя было ниоткуда изгнать.

Кстати, в своих поздних книгах Кир Булычёв уже открыто боролся с совком — часто возвращался к эпохе 1930-40-х годов и писал о репрессиях, а в одном из своих поздних рассказов он даже высмеял историю с "самым лучшим в мире советским мороженым" — Алиса специально летала за ним в прошлое, чтобы привезти "эскимо" на палочке одному престарелому любителю всего советского.

Будущее начинается сегодня. Вместо эпилога.

Я прочитал все известные романы и повести Кира Булычёва — начиная с его первых рассказов про Алису (цикл "Девочка с которой ничего не случиться") и романа "Последняя война", и заканчивая поздними рассказами и повестями. Если подвести книги Кира Булычёва к общему знаменателю, то это будет всего одно слово — ответственность. Именно об ответственности (перед собой, перед близкими, перед будущим) и была написана повесть "Сто лет тому вперёд". Во многом она опередила время и место, в котором была написана — потому что более безответственную страну, чем СССР, представить себе сложно.

Может быть, когда-нибудь по этой повести снимут новое кино — об ответственности и борьбе за идеалы того идеального и честного будущего, в которое удалось заглянуть одним глазочком. Ну а фанатам СССР остаются лишь стоны в стиле "какую страну развалили" и "верните мне мой СССР с лучшим в мире мороженым"...