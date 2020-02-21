И так вопрос, который мне не даёт уже долгое время покоя, как поступают деньги в "ДНР" и как расставляются приоритеты по распределению этих денег?
Итак деньги поступают от РФ при помощи банков "Южной Осетии", оккупированная часть Грузии. "Южная Осетия" – это одна их марионеток РФ, с помощью которой финансируют проекты такие как: "ДНР", "ЛНР", "ПМР". Также при помощи этих банков финансируют частные военные компании, которые работают в интересах РФ.
Когда деньги приходят на счёт в "ЛДНР", начинается самое интересное – их начинают распределять.
Самое печальное то, что население далеко не на первом месте и даже не на втором, а на третьем. На первом месте находятся глава и министерства, второе место занимают силовые структуры в приоритете "МГБ", потом идут остальные силовые структуры. Замыкает это список население, им дают, то что осталось… Такой приоритет, скорее всего, расставил глава "ДНР", ну не позволяет ему совесть обидеть себя и своих соратников.
Всю суму делят по приоритету, кто первый тому и больше. Есть одно но, всю суму делят не по количеству людей, а на так называемую "группировку". По факту сума примерно одинаковая, но количество людей, на которых эта сума делиться, сильно отличается.
Как нам известно уголь для отопления школ и больниц получают бесплатно. По идеи за эти деньги государство должно покупать уголь у шахт, но стаж работы в "МММ" даром не прошёл.
Появилась идея, что так как об этих деньгах никто не знает, то их можно использовать с большей пользой… Вот только эту "пользу" чувствуют некоторые личности и их семьи.
Что же мы имеем, шахтёры добывают "социальный уголь" за который не получают ни гроша. Шахтоуправления не в состоянии прокормить за свой счёт так называемые "социальные шахты" и ожидают хоть какие-то поступления чтобы выплатить зарплаты. Власть не даёт никаких денег, из-за этого задолженности шахтёрам растут не по дням, а по месяцам.
Когда ситуация с задолженностями уже выходит из-под контроля, шахты начинают закрывать. Не поверите, но и тут работник финансовой пираМММиды не теряется, он находит как и здесь подзаработать. Как только шахту закрывают начинается аукцион, продают всё от остатков угля до буровых установок.
Если это не так, то объясните пожалуйста за какие деньги депутаты и начальство "МГБ" закупило новенькие Hyundai Genesis?
Якобы для служебных нужд. Данный автомобиль – это автомобиль премиум-класса и цена данного авто в минимальной комплектации стартует от 1 821 010 рублей, а максимальная комплектация от 2 523 010 рублей.
Если увидите такие машины в Донецке, знайте вот ваши деньги разъезжают по "ДНР".
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.