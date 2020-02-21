И так вопрос, который мне не даёт уже долгое время покоя, как поступают деньги в "ДНР" и как расставляются приоритеты по распределению этих денег?

Итак деньги поступают от РФ при помощи банков "Южной Осетии", оккупированная часть Грузии. "Южная Осетия" – это одна их марионеток РФ, с помощью которой финансируют проекты такие как: "ДНР", "ЛНР", "ПМР". Также при помощи этих банков финансируют частные военные компании, которые работают в интересах РФ.

Когда деньги приходят на счёт в "ЛДНР", начинается самое интересное – их начинают распределять.

Самое печальное то, что население далеко не на первом месте и даже не на втором, а на третьем. На первом месте находятся глава и министерства, второе место занимают силовые структуры в приоритете "МГБ", потом идут остальные силовые структуры. Замыкает это список население, им дают, то что осталось… Такой приоритет, скорее всего, расставил глава "ДНР", ну не позволяет ему совесть обидеть себя и своих соратников.

Всю суму делят по приоритету, кто первый тому и больше. Есть одно но, всю суму делят не по количеству людей, а на так называемую "группировку". По факту сума примерно одинаковая, но количество людей, на которых эта сума делиться, сильно отличается.

Как нам известно уголь для отопления школ и больниц получают бесплатно. По идеи за эти деньги государство должно покупать уголь у шахт, но стаж работы в "МММ" даром не прошёл.

Появилась идея, что так как об этих деньгах никто не знает, то их можно использовать с большей пользой… Вот только эту "пользу" чувствуют некоторые личности и их семьи.

Что же мы имеем, шахтёры добывают "социальный уголь" за который не получают ни гроша. Шахтоуправления не в состоянии прокормить за свой счёт так называемые "социальные шахты" и ожидают хоть какие-то поступления чтобы выплатить зарплаты. Власть не даёт никаких денег, из-за этого задолженности шахтёрам растут не по дням, а по месяцам.

Когда ситуация с задолженностями уже выходит из-под контроля, шахты начинают закрывать. Не поверите, но и тут работник финансовой пираМММиды не теряется, он находит как и здесь подзаработать. Как только шахту закрывают начинается аукцион, продают всё от остатков угля до буровых установок.

Если это не так, то объясните пожалуйста за какие деньги депутаты и начальство "МГБ" закупило новенькие Hyundai Genesis?

Якобы для служебных нужд. Данный автомобиль – это автомобиль премиум-класса и цена данного авто в минимальной комплектации стартует от 1 821 010 рублей, а максимальная комплектация от 2 523 010 рублей.

Если увидите такие машины в Донецке, знайте вот ваши деньги разъезжают по "ДНР".

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