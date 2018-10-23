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''Разные группы крови'': российский журналист показательно поставил на место пропагандистов Кремля

3.6тЧитать материал на украинском

Российский журналист, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов отказался принимать участие в эфире пропагандистской программы "60 минут" кремлевского телеканала "Россия-1".

О причинах поступка Дубнов написал на своей странице в Facebook, поблагодарив жену за помощь.

Одним из мотивов отказа журналист назвал "разные группы крови" со скандально известной ведущей-пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

"В условиях нынешней парадигмы кремлевской, когда я не знаю, где мне уготовано место, в раю или аду, это не имеет смысла", - так же отметил Дубнов, намекая на нашумевшее заявление Владимира Путина.

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После того, как продюсер продолжила настаивать, эксперт сослался на то, что его жена подаст на развод в случае его появления в телеэфире.

"- Да, Аркадий Юрьевич, я поняла... Это серьезно. Но можно я вам буду ещё звонить? - Только после смены парадигмы", - завершился диалог.

В комментариях поддержали решение журналиста.

''Разные группы крови'': российский журналист показательно поставил на место пропагандистов Кремля

''Разные группы крови'': российский журналист показательно поставил на место пропагандистов Кремля

''Разные группы крови'': российский журналист показательно поставил на место пропагандистов Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне назвали самых ''крутых'' пропагандистов Путина.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Аркадий Дубнов
Место
Россия
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andreyev andrei
andreyev andrei
А кто такой Дубнов?
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Компасов Джип
Компасов Джип
Он Алекс, А кто такой Пригожин? Это тот, что на Шрека похож?
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
andreyev andrei, Дубнов — адекватный россиянин, не желающий иметь ничего общего с нынешним кремлёвским дерьмом.
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