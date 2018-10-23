''Разные группы крови'': российский журналист показательно поставил на место пропагандистов Кремля

Российский журналист, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов отказался принимать участие в эфире пропагандистской программы "60 минут" кремлевского телеканала "Россия-1".

О причинах поступка Дубнов написал на своей странице в Facebook, поблагодарив жену за помощь.

Одним из мотивов отказа журналист назвал "разные группы крови" со скандально известной ведущей-пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

"В условиях нынешней парадигмы кремлевской, когда я не знаю, где мне уготовано место, в раю или аду, это не имеет смысла", - так же отметил Дубнов, намекая на нашумевшее заявление Владимира Путина.

После того, как продюсер продолжила настаивать, эксперт сослался на то, что его жена подаст на развод в случае его появления в телеэфире.

"- Да, Аркадий Юрьевич, я поняла... Это серьезно. Но можно я вам буду ещё звонить? - Только после смены парадигмы", - завершился диалог.

В комментариях поддержали решение журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне назвали самых ''крутых'' пропагандистов Путина.