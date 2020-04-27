Разносится зола с радиацией? Названо опасное последствие пожаров в Чернобыльской зоне

Несмотря на то, что недавние масштабные пожары в Чернобыльской зоне не затронули почвы, в которых захоронено большинство опасных веществ, радиоактивная ситуация в зоне оказалась под угрозой.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал заместитель директора Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергей Гащак.

"Растительность этого региона является как бы физическим барьером для распространения радионуклидов. А из-за пожаров произошла дестабилизация. После горения на земле осталась зола, она радиоактивна, в ней высокая концентрация стронция и цезия. Даже небольшой ветер может поднять эту золу и разнести на десятки километров", – отметил он.

По словам специалиста, ситуация в Чернобыле улучшится с восстановлением растительности, но на это понадобится много лет. А сейчас лес мертвый и он отнюдь не гарантирует безопасности, более того, может стать причиной новых пожаров.

Он подчеркнул, что к лесу нужно относиться с огромным вниманием, контролировать участки, чтобы не образовались новые места возгорания, а также выполнять упреждающие шаги.

"Если этого не делать, мы просто сожжем всю зону. Стоит сухая погода, происходит изменения климата, поэтому нужно быть очень зоркими", – добавил Гащак.

Как сообщал OBOZREVATEL, одной из причин масштабного пожара в Чернобыльской зоне могут быть преднамеренные поджоги. В ГСЧС отмечают, что очагов возгораний было несколько, и все они находились на большом расстоянии друг от друга.