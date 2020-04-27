Главная Новости
27 апреля • обновлено в 12:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Разносится зола с радиацией? Названо опасное последствие пожаров в Чернобыльской зоне

1.3т
Читать материал на украинском

Несмотря на то, что недавние масштабные пожары в Чернобыльской зоне не затронули почвы, в которых захоронено большинство опасных веществ, радиоактивная ситуация в зоне оказалась под угрозой.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал заместитель директора Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергей Гащак.

"Растительность этого региона является как бы физическим барьером для распространения радионуклидов. А из-за пожаров произошла дестабилизация. После горения на земле осталась зола, она радиоактивна, в ней высокая концентрация стронция и цезия. Даже небольшой ветер может поднять эту золу и разнести на десятки километров", – отметил он.

Разносится зола с радиацией? Названо опасное последствие пожаров в Чернобыльской зоне

По словам специалиста, ситуация в Чернобыле улучшится с восстановлением растительности, но на это понадобится много лет. А сейчас лес мертвый и он отнюдь не гарантирует безопасности, более того, может стать причиной новых пожаров.

Он подчеркнул, что к лесу нужно относиться с огромным вниманием, контролировать участки, чтобы не образовались новые места возгорания, а также выполнять упреждающие шаги.

"Если этого не делать, мы просто сожжем всю зону. Стоит сухая погода, происходит изменения климата, поэтому нужно быть очень зоркими", – добавил Гащак.

Как сообщал OBOZREVATEL, одной из причин масштабного пожара в Чернобыльской зоне могут быть преднамеренные поджоги. В ГСЧС отмечают, что очагов возгораний было несколько, и все они находились на большом расстоянии друг от друга.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Пожар в зоне ЧАЭС" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Место
Украина Чернобыль
Тег
пожар
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Писта ок ра ине...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Украине запустят массовое тестирование на антитела к коронавирусу: Степанов назвал сроки.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги