"Разницы никакой": китайцы нашли в России новый "Чернобыль" и возят туда туристов

В России туристов вместо Чернобыля возили в Челябинск.

Такую новость с местного сайта заметил пользователь Twitter под ником "Фашик Донецкий". "Китаец продавал туры в Чернобыль, но возил туристов в Челябинск", — говорится в заголовке статьи.

Такая новость вызвала недоумение и смех среди пользователей сети.

"Разницы даже челябинцы не видят", — прокомментировал пользователь jesse_pinkman. Его дополнил Арзитектор Мендисабаль: "Иностранцы разницы не заметили".

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"Нормально! Китаец побывал и там, и там. Посмотрел и решил, что Челябинск больше похож", — иронизирует Кира Ласкис.

В самой статье же сказано, что многие туристы вообще не замечали никакой разницы. До тех пор, пока тур для себя и своей семьи купил глава Минэнерго Китая Ла Миндун. Сам чиновник был уже в 80-х в Чернобыле и легко опознал подлог. Теперь незадачливый гид получил 10 лет за мошенничество.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть сцен из американского сериала "Чернобыль" снимали в Борисполе на базе бригады транспортной авиации ВСУ.

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