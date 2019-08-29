Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Разница в 10 градусов: украинцам дали свежий прогноз на четверг

282 Читать материал на украинском

В Украине в четверг, 29 августа, погода останется теплой и ясной.

Как сообщает "Укргидрометцентр", температура воздуха в среднем составит +28… +30 градусов, на востоке Украины опустится до +23.

Холодный атмосферный фронт дождей не принесет: по всей территории страны сухо и солнечно.

Так, в северных и восточных областях столбики термометров опустятся до +22… +26 градусов, в центральных областях ожидается +25… +28 градусов.

Погода будет ясной

Погода будет ясной

Зато на юге и на западе Украины будет теплее – в течение дня столбики термометров в этих областях поднимутся до +32 градусов.

В Киеве 29 августа немного посвежеет до +23… +25 градусов.

Разница в 10 градусов: украинцам дали свежий прогноз на четверг

Как сообщал OBOZREVATEL, начало сентября порадует украинцев теплой и солнечной погодой, а уже с середины месяца стоит ждать похолодания.

Ранее метеоролог рассказала, что осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Погода" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода Погода в Киеве Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...