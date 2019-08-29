Разница в 10 градусов: украинцам дали свежий прогноз на четверг

В Украине в четверг, 29 августа, погода останется теплой и ясной.

Как сообщает "Укргидрометцентр", температура воздуха в среднем составит +28… +30 градусов, на востоке Украины опустится до +23.

Холодный атмосферный фронт дождей не принесет: по всей территории страны сухо и солнечно.

Так, в северных и восточных областях столбики термометров опустятся до +22… +26 градусов, в центральных областях ожидается +25… +28 градусов.

Погода будет ясной

Зато на юге и на западе Украины будет теплее – в течение дня столбики термометров в этих областях поднимутся до +32 градусов.

В Киеве 29 августа немного посвежеет до +23… +25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало сентября порадует украинцев теплой и солнечной погодой, а уже с середины месяца стоит ждать похолодания.

Ранее метеоролог рассказала, что осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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