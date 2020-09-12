Мне очень нравятся сравнения нас со Швецией.

Как там все успешно получилось и как нам надо равняться на них. Давайте будем равняться. В Швеции живет 10 млн человек. Практически все здравоохранение бесплатно. Даже зубы лечат за счет государства. Затраты на медицину 11 процентов ВВП в год. Примерно 55 млрд. долл. или 5.5 тысяч на человека. После начала эпидемии государство выделило на борьбу с ковидом, поддержку бизнесов и населения 30 млрд. долл. У нас затраты на медицину в год примерно 4 млрд. долл. или 100 (!) долл. на человека. Коронавирусный фонд -60 млрд. грн. Из которых 30 уже потратили на дороги. Поэтому хочу вам сообщить неприятную разницу между нами и Швецией. Если вы и дальше хотите с ней равняться. Там вас будут лечить, если вы заболеете. А у нас вас будут закрывать, чтоб вы не заболели. Если у вас ума не хватает самим "закрываться".

Думай-те!

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