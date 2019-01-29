''Размосковились'': стало известно о переходе монахов РПЦ в ПЦУ

К Православной церкви Украины присоединились два монаха РПЦ – иеромонах Павел Грабан и иеромонах Алипий Пивчук из Владимир-Волынской епархии.
Об этом сообщает пресс-служба Владимир-Волынской епархии ПЦУ. С соответствующей просьбой они обратились к управляющему епархией Преосвященному епископу Матфею.
Отмечается, что Владыка Матфей удовлетворил их просьбу и издал указ направить иеромонаха Павла и иеромонаха Алипия нести послушание священнослужителями в храме великомученика Димитрия Солунского в с. Положево Шацкого благочиния.
Пресс-служба Владимир-Волынской епархии ПЦУ.
Храм с. Положево
volyn.com.ua
Ранее монахи покинули Свитязкий Петро-Павловский мужской монастырь РПЦ в Украине.
Петро-Павловский мужской монастырь
Википедия
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий механизмы смены религиозными организациями своей подчиненности действующим в стране и за ее пределами религиозным центрам.
Всего после Объединительного собора в ПЦУ перешло около 100 приходов РПЦ в Украине.
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