''Размосковились'': стало известно о переходе монахов РПЦ в ПЦУ

К Православной церкви Украины присоединились два монаха РПЦ – иеромонах Павел Грабан и иеромонах Алипий Пивчук из Владимир-Волынской епархии.

Об этом сообщает пресс-служба Владимир-Волынской епархии ПЦУ. С соответствующей просьбой они обратились к управляющему епархией Преосвященному епископу Матфею.

Отмечается, что Владыка Матфей удовлетворил их просьбу и издал указ направить иеромонаха Павла и иеромонаха Алипия нести послушание священнослужителями в храме великомученика Димитрия Солунского в с. Положево Шацкого благочиния.

Пресс-служба Владимир-Волынской епархии ПЦУ.

Храм с. Положево volyn.com.ua

Ранее монахи покинули Свитязкий Петро-Павловский мужской монастырь РПЦ в Украине.

Петро-Павловский мужской монастырь Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий механизмы смены религиозными организациями своей подчиненности действующим в стране и за ее пределами религиозным центрам.

Всего после Объединительного собора в ПЦУ перешло около 100 приходов РПЦ в Украине.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram