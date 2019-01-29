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''Размосковились'': стало известно о переходе монахов РПЦ в ПЦУ

5.4тЧитать материал на украинском

К Православной церкви Украины присоединились два монаха РПЦ – иеромонах Павел Грабан и иеромонах Алипий Пивчук из Владимир-Волынской епархии.

Об этом сообщает пресс-служба Владимир-Волынской епархии ПЦУ. С соответствующей просьбой они обратились к управляющему епархией Преосвященному епископу Матфею.

Отмечается, что Владыка Матфей удовлетворил их просьбу и издал указ направить иеромонаха Павла и иеромонаха Алипия нести послушание священнослужителями в храме великомученика Димитрия Солунского в с. Положево Шацкого благочиния.

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''Размосковились'': стало известно о переходе монахов РПЦ в ПЦУ

Пресс-служба Владимир-Волынской епархии ПЦУ.

Храм с. Положево

Храм с. Положево

volyn.com.ua

Ранее монахи покинули Свитязкий Петро-Павловский мужской монастырь РПЦ в Украине.

Петро-Павловский мужской монастырь

Петро-Павловский мужской монастырь

Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий механизмы смены религиозными организациями своей подчиненности действующим в стране и за ее пределами религиозным центрам.

Всего после Объединительного собора в ПЦУ перешло около 100 приходов РПЦ в Украине.

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Тема
Православная церковь Украины
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Митрополит всей Америки и Канады Тихон и члены Архиерейского Синода Православной церкви в Америке заявили о поддержке Украинской православной церкви и об отказе в признании церкви, созданной полтора месяца назад при участии Константинополя и властей Украины.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Уже и монахи подтягиваться начали - это очень хорошо!
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