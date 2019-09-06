Размером с яйцо: на Запорожье выпал разрушительный град. Фото

В ночь на 6 сентября в Мелитопольском районе Запорожской области вместе с дождем на село обрушился град размером с голубиное яйцо.
Фотографии из села Тихоновка опубликовало местное издание "РИА Мелитополь".
Крупные куски льда побили шиферные крыши на домах, а в Астраханке выпавший град полностью покрыл землю.
"Хорошо, что град был в ночное время. Такой и череп мог пробить, не говоря уже о растениях", – отметили жители.
На Запорожье выпал град
На Запорожье выпал град
Как сообщал OBOZREVATEL, у берегов оккупированной Россией Ялты (Крым) в пятницу, 6 сентября, пронесся смерч.
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