Размером с яйцо: на Запорожье выпал разрушительный град. Фото

В ночь на 6 сентября в Мелитопольском районе Запорожской области вместе с дождем на село обрушился град размером с голубиное яйцо.

Фотографии из села Тихоновка опубликовало местное издание "РИА Мелитополь".

Крупные куски льда побили шиферные крыши на домах, а в Астраханке выпавший град полностью покрыл землю.

"Хорошо, что град был в ночное время. Такой и череп мог пробить, не говоря уже о растениях", – отметили жители.

На Запорожье выпал град

На Запорожье выпал град

Как сообщал OBOZREVATEL, у берегов оккупированной Россией Ялты (Крым) в пятницу, 6 сентября, пронесся смерч.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!