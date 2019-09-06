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8 сентября • обновлено в 11:32
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Размером с яйцо: на Запорожье выпал разрушительный град. Фото

15т Читать материал на украинском

В ночь на 6 сентября в Мелитопольском районе Запорожской области вместе с дождем на село обрушился град размером с голубиное яйцо.

Фотографии из села Тихоновка опубликовало местное издание "РИА Мелитополь".

Крупные куски льда побили шиферные крыши на домах, а в Астраханке выпавший град полностью покрыл землю.

"Хорошо, что град был в ночное время. Такой и череп мог пробить, не говоря уже о растениях", – отметили жители.

На Запорожье выпал град

На Запорожье выпал град

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На Запорожье выпал град

На Запорожье выпал град

Как сообщал OBOZREVATEL, у берегов оккупированной Россией Ялты (Крым) в пятницу, 6 сентября, пронесся смерч.

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Место
Украина Запорожье
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Такой и череп мог пробить". Кастрюли спасут
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