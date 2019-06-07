Разлагались заживо: стало известно о чудесном спасении пожарных после Чернобыля

Некоторые пожарные, которые первые прибыли на тушение пожара на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года и получили чудовищные дозы радиации, выжили, благодаря уникальному методу украинского врача.

Этой историей поделилась в сети пользователь Лала Тарапакина. Известно, что первых ликвидаторов, облученных особенно сильно (13 человек), доставили на самолете в Москву, в 6-ю клиническую больницу. Однако, не все знают, что мест тогда не хватило. И остальных увезли в киевский институт радиологии и онкологии, к главному радиологу Украины, Леониду Киндзельскому.

К нему прибыли 11 пожарных, и врач начал отчаянную борьбу за их жизни.

Чернобыльская катастрофа Факты ICTV

В Москве приняли решение лечить пострадавших по методу американского доктора Роберта Гейла: он заключался в пересадке костного мозга. В Киеве взбунтовались и использовали свой метод: тоже прибегали к трансплантации, однако внутривенно и не убивая при этом собственный костный мозг человека.

Киевский онколог Аннна Губарева рассказывала: "…Мы их мыли. Не как в Москве, только в душе, а мыли их внутривенно, сутками, вымывая и абсорбируя из их крови всё, что было возможно вымыть и абсорбировать".

"А в это время в Москве 13 пожарников от 23 до 30 лет ждали приезда доктора Гейла в мучительном наркотическом сне: острая лучевая болезнь — это разложение заживо", – говорится в истории.

Много лет спустя методика доктора Гейла была признана ошибочной и — позже — преступной: в США его ждал скандал на уровне Конгресса, а в СССР наконец выяснили, что он — просто военный врач без медицинского образования, ставивший эксперименты на людях.

В результате, как стало известно, он угробил почти всех предоставленных ему для спасения ликвидаторов.

"Из 13 московских пациентов, пожарников смены Правика, уже до 16 мая умерли 11. Из 11 пожарников той же смены, но лечившихся у Киндзельского, живы остались все", – подытожила рассказчица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС раскритиковали сериал "Чернобыль" от НВО, в котором рассказывается об аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года.

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