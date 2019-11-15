В разговоре Трампа об Украине нашли еще один "русский след"

Разговор между послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, который находился в Украине, и президентом Дональдом Трампом могли прослушивать службы разведки многих стран, в том числе России.

Об этом заявили несколько бывших американских чиновников, сообщает CNN. Разговор состоялся летом 2019 года по телефону.

"Если это правда, тот звонок является грубым нарушением традиционных практик контрразведки, о которых представители национальной безопасности неоднократно сообщают всем – в том числе послам политического назначения, таким как Сондленд", – поделился мнением бывший офицер ЦРУ Марк Полимеропулос, который наблюдал за операциями в Европе и РФ, прежде чем уйти в отставку этим летом.

Дональд Трамп

По его словам, за свою карьеру он не может вспомнить, когда посол в коконтрразведывательной среде, как Киев, имел бы такой незащищенный разговор с президентом.

"Это просто не должно происходить", – сказал офицер в отставке.

Со своей стороны ведущий американский дипломат в Украине Билл Тейлор, во время первого публичного слушания об импичменте американского лидера 13 ноября, рассказал, что член его штаба, который сопровождал Сондленда на встречах в Киеве, видел, как он звонит Трампу со своего мобильного телефона. А также подслушал, как президент спрашивал у посла об определенных "расследованиях".

Пока остается неясным, был ли зашифрован мобильный телефон Сондленда. Однако нынешние и бывшие правительственные чиновники США отмечают, что американские послы обычно не имеют подобной защиты на своих гаджетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол США в ЕС Гордон Сондленд признался, что сказал одному из украинских чиновников, что предоставление военной помощи зависит от расследования Киевом дела против политического оппонента Дональда Трампа Джо Байдена.

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