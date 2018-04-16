Привет, сестрёнка. Как там у вас в Подмосковье? В смысле "воняет"?.. Новый мусорный полигон в пяти километрах от дома открыли? Блин… Ну вы это - берегите себя. Если совсем паршиво станет - плюйте на всё и приезжайте к нам, у вас же дети. Я помню, ты не хотела к "фашистам" ехать - но мы не такие страшные, как рассказывает твой телевизор. По крайней мере, газовых атак у себя не устраиваем.

Войны тоже можешь не бояться - наши пацаны её сюда не пускают. Если бы не они… Ну да ладно, не будем о грустном. У нас тут весна, всё цветёт и распускается, запах в воздухе волшебный… нет, прости, я не пытаюсь тебя подколоть. Просто радостью делюсь. В общем, у нас тут хорошо, так что если хотите - берите детей и приезжайте к нам в Украину.

Что ты говоришь? Правильно говорить "на Украину"? Ох… Ты серьёзно сейчас? Хочешь поговорить об этом? Я ведь такой же упёртый, как и ты - спасибо родительским генам. Если мы сейчас зацепимся - то это надолго. Ладно, сама напросилась.

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Говоришь, "в Украине" - это нелитературно? А что вообще значит "литературно"? Литературный русский язык создали Пушкин и Толстой - первый каких-то двести лет назад только-только из лицея выпустился, а второй вообще в двадцатом веке помер. То есть, “литературному русскому языку” без году неделя. Это тебе не латынь, которую высекали на мраморе ещё тогда, когда на месте нынешней Москвы только кикиморы в болоте хороводы водили.

И вообще - жёсткие, незыблемые правила могут быть только в таком языке, как латынь. В мёртвом. Живые языки постоянно меняются, трансформируются, адаптируются к изменениям в мире. Даже твой литературный русский меняется. Причём официально. Помнишь, как в 2009 году на 1 сентября ваше министерство образования разрешило называть "кофе" в среднем роде и ставить ударение на первом слоге в слове "договор"? Ну вот. Многих тогда корёжило. И меня тоже. Но я почитал обоснование этого приказа и там вполне разумные вещи написаны. Серьёзно, правила должны отражать реальные варианты использования языка, а не мнение каких-то пыльных лысеющих дяденек с учёными степенями. Да, я помню, у тебя тоже учёная степень. Ну ты хотя бы не лысеешь :)

*слышен шум и весёлая возня - кажется, кого-то пытаются отлупить полотенцем*

Ладно, сдаюсь, прекращай ))

Что ты там говорила про министерство образования? Говоришь, оно вообще не должно лезть в эти дела? Ах да, есть же Институт русского языка имени Виноградова. Он, конечно, никому свои правила не навязывает - это исследовательская контора и она не устанавливает нормы, а скорее фиксирует их. В любом случае, организация авторитетная и к её мнению прислушиваются. А знаешь, что институт Виноградова говорит о словосочетании "в Украине"? Нет, сестрёнка, вот тут ты очень ошибаешься.

Один мужик долго пытался добиться от института Виноградова ответа, как же всё-таки правильно - "в" или "на". Институт его сначала игнорировал, но мужик оказался настырный, поэтому в конце концов ему пришёл официальный ответ от института - с подписью, печатью, всё как полагается. И там русским по белому было написано, что в русском языке являются приемлемыми и допустимыми оба варианта, и вообще это вопрос больше политический, чем лингвистический. Другими словами, главные специалисты по русскому языку официально признают: писать “в Украине” - можно!

Ах, значит ТЕПЕРЬ ты со мной согласна насчёт того, что не надо обращать внимание на дядек в пиджаках? В народ надо идти? Ну ладно, пойдём в народ. Многие россияне и вообще Русские Люди действительно говорят “на Украине”. А многие другие - "в Украине". И если бы у нас был инструмент, способный как-то сравнить количество этих людей… хотя подождите, у нас же такой инструмент есть. Называется "Google Тренды". Вводишь там один запрос, второй, и Гугл тебе показывает, какой вариант люди вбивают в поиск чаще. Давай попробуем. Заходим на страницу, вбиваем оба варианта, вместо “по всему миру” выбираем “Россия” и смотрим на график.

Не такого ты ожидала, правда? Даже в самой России россияне давно уже используют словосочетание "в Украине" чаще. Даже волна адовой пропаганды в 2014 году не смогла переломить этот тренд надолго. Уже с апреля 2015 вариант "в Украине" снова вырвался вперёд. И это статистика по реальным живым людям, у которых никто над душой не стоял и наводящих вопросов не задавал. Это то, как большинство современных россиян говорят, думают и пишут.

А теперь ответь мне. Неужели так трудно перейти на вариант, который официально признан литературным, никого не оскорбляет и чаще используется самими россиянами? Что мешает? Национальная гордость? Тебе кажется, что если Россия станет чуть более вежливой к другой стране - это её унизит? Никогда этой фигни не понимал. Почему в русской культуре доброту принимают за слабость, а необходимость быть вежливыми считают унизительной? Какое-то извращенное мировоззрение. Мир наизнанку. Массаракш.

Знаешь, если гордость мешает поступить правильно - то это уже не гордость, а гордыня. Та самая, которая смертный грех. Ты ведь православная, должна это понимать. Вот ты удивляешься, почему украинцы не любят россиян - а сама не можешь поступиться даже такой мелочью, ставя устаревшее правило выше чувств целого народа.

Если быть русским - значит унижать других, навязывать свою волю и общаться с остальным миром "по праву сильного" - тогда я не хочу быть русским. Извини. У меня другие ценности и другая гордость. Человечность для меня важнее, чем государство или нация. Поэтому для меня, этнического русского, нормально поддерживать Украину, ставшую жертвой российской агрессии. И поэтому для меня нормально говорить “в Украине” - ведь уважение к людям важнее, чем какие-то оторванные от реальности “принципы”. Меня так родители воспитали. Как и тебя. Давай не будем их подводить.