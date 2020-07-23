Разгон Майдана, давление Януковича и развал ВСУ: что сообщил экс-начальник Генштаба Замана и чем важны его показания

Подозреваемый в госизмене экс-начальник Генштаба Украины генерал-полковник Владимир Замана дал пресс-конференцию по итогам судебного заседания, в ходе которой рассказал о попытках разгона Майдана в феврале 2014 года, давлении беглого президента Виктора Януковича и о неготовности Вооруженных сил Украины к началу войны. OBOZREVATEL собрал самые важные его заявления.

Разгон Майдана

Говоря о событиях Революции достоинства, Замана сообщил, что бывшие власти готовили силовой разгон митингующих. Для этого предполагалось ввести в Киев войска с восточной Украины и Крыма.

По его словам, в стране была объявлена антитеррористическая операция, и он вынужден был обеспечивать ее выполнение.

"Я, как начальник Генерального штаба, действуя по закону, должен был предоставить воздушные силы для переброски личного состава. Посмотрите закон, я четко ему следовал. Если бы я не выполнил его, это было где-то в период 10 февраля, в тот же день я бы был уволен из рядов ВСУ, кому от этого было бы лучше?" – задался он вопросом.

Владимир Замана сообщил, что бывшие власти готовили силовой разгон Майдана в феврале 2014 года "Интерфакс-Украина"

Присутствующий на пресс-конференции бывший морской пехотинец Евгений Еранцев сообщил, что его подразделение, батальон морской пехоты, дислоцирующийся в Крыму, был переброшен с полным вооружением из Феодосии на Киев, при чем до личного состава доводилось, что они будут восстанавливать законность на Майдане.

На вопрос, кто дал приказ выдвигать войска на Киев, Замана ответил: "Начиная с февраля 2014-го меня заставляли подписать директиву о привлечении ВСУ для разгона митингующих. Апогея это требование достигло 18 февраля. Я категорически выступил против. В результате президент уволил меня с должности, и в тот же вечер на мое место был назначен адмирал Юрий Ильин, который подписал эти директивы. Уже 19 февраля эшелоны с личным составом, в том числе батальон морской пехоты, бригады из Николаева и Днепропетровска прибыли ночью на станцию ​​Васильков, где начали разгружаться. Но в связи с тем, что Янукович сбежал, они в спешном порядке были отправлены назад".

Неготовность ВСУ к войне

Отвечая на обвинения в развале украинской армии, отсутствии боевого состава, техники и средств защиты на начало войны, Замана сообщил, что уничтожать военные силы начали гораздо раньше. Согласно его объяснениям, "их не было в начале 2014 года, потому что и в 2010 году их тоже не было".

Владимир Замана объяснил, почему на начало войны в 2014 году в ВСУ не было средств защиты "Страна"

"Рассказывают сегодня, что в 2014 году не было бронежилетов, а каски были советские, которые можно было проткнуть пальцем. Я не кудесник, я не волшебник, если бы они были в 2010-м или 2007 году, тогда бы можно было меня спросить, почему их нет в 2014 году", – подчеркнул экс-глава Генштаба.

Кроме того, Замана считает, что к упадку украинской армии также привело сокращение сроков срочной службы.

"Не я же принял решение о том, что наши вооруженные силы перешли на год срочной службы вместо полутора. Это практически поставило ВСУ на колени", – заявил он.