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Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Алексей Титофф
Общество
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Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Оптическая иллюзия. Иллюстрация

Опубликованы оптические иллюзии, которые могут обмануть зрение. Ведь на первый взгляд ответ кажется лежащим на поверхности, но загадка не так проста.

Иллюзии были представлены профессором Техасского университета в Эль-Пасо Дэвидом Новиком, передает "Медуза".

Загадки:

Какого цвета кусочек стекла посередине?

Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Зеленый

Какого цвета символ инь и ян, одного или несколько?

Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Один цвет

Какого цвета ягоды на фото: синего, красного или болотного?

Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Болотный цвет

Какого цвета теннисные мячи?

Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Одинакового цвета

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