Опубликованы оптические иллюзии, которые могут обмануть зрение. Ведь на первый взгляд ответ кажется лежащим на поверхности, но загадка не так проста.

Иллюзии были представлены профессором Техасского университета в Эль-Пасо Дэвидом Новиком, передает "Медуза".

Загадки:

Какого цвета кусочек стекла посередине?

Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Зеленый

Какого цвета символ инь и ян, одного или несколько?

Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Один цвет

Какого цвета ягоды на фото: синего, красного или болотного?

Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Болотный цвет

Какого цвета теннисные мячи?

Разгадки на оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение

Одинакового цвета

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