Разгадан детский ребус, который сломал мозг украинским пользователям

В социальной сети опубликовали за ребус для детей, который оказался не под силу многим пользователям.
Головоломку в Facebook опубликовала журналистка Анастасия Драмарецкая.
"Хотите размять мозг с утра пораньше? Вот вам ребус для школьников. Я смогла понять, как это возможно, только зная ответ", – отметила она.
Отметим, что публикация набрала почти сотню комментариев, где пользователи предполагали ответ. Некоторым все же удалось решить детский ребус. Предлагаем и вам решить головоломку.
Детский ребус
Ответ – слово "Щільність".
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