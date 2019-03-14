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Разделся и сразу в воду! Одесский герой рассказал, как спас маму с ребенком

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В Одессе 30-летний киевлянин Александр Крамар спас маму с ребенком, которых ураганный ветер швырнул с пирса в море.

Журналисты нашли героя, который бросился в холодную воду, спасая чужие жизни. Об этом сказано в сюжете ТСН.

Крамар рассказал, что приехал в Одессу на отдых и как раз катался на велосипеде по пляжу, когда увидел, что случилась беда. Он быстро снял одежду и прыгнул в море и вытолкал на поверхность женщину, а затем вынес на руках и ребенка. Уже на пирсе ему помогли два подростка.

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"Я стартовал, 200 метров пробежал, разделся, сразу в воду. Быстро достали ребенка, очень быстро это происходило… Я помогал, это была командная работа. Я помог в воде, а основную работу люди на пирсе делали. Герои они, не я. Они вытащили, начали согревать, а дальше мы с мамой начали выбираться", – вспоминал мужчина.

Александр Крамар

Александр Крамар

ТСН

Также герой подчеркнул, что далеко не все присутствующие на пляже были готовы оказать помощь в такой ситуации. Но он поблагодарил тех, кто помог ему спасти ему женщину с ребенком.

"Верьте в людей, творите добро", – добавил Крамар.

Александр Крамар

Александр Крамар

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе коляску с ребенком сдуло в ледяное море.

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Место
УкраинаОдесса
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