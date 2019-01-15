''Разделить народы России и Украины'': Путин вскипел из-за Томоса ПЦУ

Глава России Владимир Путин выразил недовольство в связи с получением Украиной Томоса об автокефалии единой православной церкви.
Как передает пресс-служба президента РФ, Путин дал интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости", журналисты которых также назвали священников ПЦУ "раскольниками", напомнив, что Сербская православная церковь отказалась признавать украинскую единую церковь.
По словам Путина, 6 января, когда Вселенских патриархат подписал Томос об автокефалии, Стамбул якобы попытался таким образом "легализовать в Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов".
"Впрочем, это мало кого волнует и в руководстве Украины, и в США, поскольку новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель – разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об "окончательном обретении независимости от Москвы", – заявил Путин.
Российский президент также выразил уверенность, что ПЦУ якобы "полностью подконтрольна Стамбулу". Путин также пожаловался, что священников Московского патриархата в Украине якобы "преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить её законного наименования".
"Очевидно, что руководство Украины не может не понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьёзными последствиями", – заявил он, уверяя, что "Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы Украины".
Владимир Путин
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата.
9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
10 января документ вернулся в Украину. Его показали прихожанам Свято-Покровского кафедрального собора.
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