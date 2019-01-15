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''Разделить народы России и Украины'': Путин вскипел из-за Томоса ПЦУ

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Глава России Владимир Путин выразил недовольство в связи с получением Украиной Томоса об автокефалии единой православной церкви.

Как передает пресс-служба президента РФ, Путин дал интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости", журналисты которых также назвали священников ПЦУ "раскольниками", напомнив, что Сербская православная церковь отказалась признавать украинскую единую церковь.

По словам Путина, 6 января, когда Вселенских патриархат подписал Томос об автокефалии, Стамбул якобы попытался таким образом "легализовать в Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов".

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"Впрочем, это мало кого волнует и в руководстве Украины, и в США, поскольку новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель – разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об "окончательном обретении независимости от Москвы", – заявил Путин.

Российский президент также выразил уверенность, что ПЦУ якобы "полностью подконтрольна Стамбулу". Путин также пожаловался, что священников Московского патриархата в Украине якобы "преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить её законного наименования".

"Очевидно, что руководство Украины не может не понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьёзными последствиями", – заявил он, уверяя, что "Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы Украины".

Владимир Путин

Владимир Путин

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Томосединая церковь
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