Нынешняя ситуация с закрытыми блокпостами со стороны дыныры – это агония путинского режима. Сейчас объясню, почему.

Итак, начнем с того, что, по слухам, блокпосты дыныры закрыла до конца года, наплевав на все нормы морали. Про Еленовку кричать не надо, если шо - почти 7000 людей подали заявки на выезд, а в первый день выпустили, если не ошибаюсь 200 человек[сами подсчитаете количество дней за которые выпустить реально всех или калькулятор дать ?]. Коллаборантам наплевать на пенсионеров, о которых они постоянно кричат, на то, сколько людей потеряли работу вне оккупации и на будущее детей, которые не хотят иметь подвальный деппломь дыныры, а желают, чтобы молодость была без обстрелов, комендантского часа, проверок документов и вобще хотят цивильную профессию, в отличие от тех, кто горбатиятся на шахтах за 150-200 баксов в месяц. Вобщем, ситуация с закрытием блокпостов коллаборантами напоминает истерику бомжа, который не понимает, почему в его подвале не хотят жить люди.

Но я немного отвлекся от темы агонии. Смотрите, как все на самом деле просто : не смотря на крики и браваду по поводу паспортов рф, раздаваемых рф на оккупированных, обычный мирняк не особо кинулся получать паспорта россии. Причина - и люди не особо хотят, и сам паспорт без прописки ничего не значит, и вобще изначально затея с паспортами рф была не для того, чтобы осчастливить местную вату, а чтобы использовать "обилетившихся" в качестве давления на международное сообщество и правительство Украины[ если бы кремль хотел всем впарить паспорта рф, он бы сделал это как в Крыму, если шо].

Скажу даже больше, русские кураторы были в шоке от того, что как бы ватный регион, пришлось буквально упрашивать просить взять паспорта рф и угрожать увольнениями + всевозможными карами.

Одним словом, стратегия кремля по раздаче провалилась - с паспортами дела так себе, поэтому и включилась истерика, то есть закрытие блокпостов. Причина - цифры маленькие "обилеченных". Очень.

Хотите узнать почему ? Все просто - проблема в математике. Все просто и сложно одновременно : калькулятор не боится ни соловьева, ни заявлений по типу - дойдем до Киева за три дня -. Калькулятор - это калькулятор. И все.

9 июня первый заместитель председателя госдумы по делам СНГ виктор володацкий заявлил пропагандистскому изданию - тасс - о том, что до конца текущего года паспорта рф получат еще 600-800 тыс жителе оккупированных. Если честно, то я тогда люто посмеялся с умалишенного, ибо калькулятором пользоваться умею. Ща объясню суть.

Пусть началом отметки будет июнь. Значит, до конца года, пусть будет 270 дней. То есть : нужно до конца года, каждый день и без выходных, чтобы раздать 600 тысяч паспортов, выдавать 2200 паспортов. В день.

Если же цель 800 тысяч, то в день нужно выдавать минимум 2926 ксив рф.

Теперь немного реальности. Паспорта, которые как бы хочется выдать до конца года на оккупированном рф Донбассе, нужно раздавать каждый день, без выходных и праздников + организовать подвоз людей+ проверить документы у всех. И это все должно работать как часы.

Отминусуйте отсюда хотя бы по 2 выходных в неделю и цифры становятся не 2200 и 2926 паспортов в день, а 2439 и 3252 паспортов в день соответственно. И так до 31.12.2020.

И снова берем калькулятор, и снова продолжаем бить по голове пропагандистов. Если не ошибаюсь, точек, где выдают паспорта на россии, то ли 8, то ли 10. Делим 3252 на 10 и на 8 + делим 2439 на 8 и на 10. То есть: 325 или 243 паспорта в день[ !!!] должны выдавать точки выдачи паспортов рф, или 304 и 406 соответственно при цели 800 тысяч.

Только есть проблема : час имеет 60 минут, а рабочий день имеет, пусть 8 часов. А значит, что ? Значит цифры, который озвучил русский, заведомо бредовые : при цели выдать 600 тыс паспортов до конца года одна точка выдачи должна 1,57 паспорта в минуту выдавать или 1,97 паспорта[ даже кролики дольше кролят делают], при цели выдать 800 тыс паспортов рф до конца года одна точка обязана выдавать соответственно 1,45 паспорта или 1,18 паспорта. В минуту [ !!! ]. При условиях, что все документы заполнены верно +при условии, что все приехали за паспортами + при условии, что организовали подвоз всех тех, кому паспорта выдавать надо + при условии, что паспортные точки выдачи аусвайсов рф работают каждый день, с понедельника по пятницу, по 8 часов. Правда, есть одно но : паспортные столы рф работают не 5 дней в неделю, поэтому цифры еще более нереальны.

Как по мне, проще было пустые бланки завезти на оккупированные, чтобы люди сами себе заполнили документы. Ну или вручить паспорта прям на оккупированных, которые предварительно уже заполнили в паспортных столах на россии. Или доплачивать всем желающим получить, по баксов 100 хотя бы в одни руки. Может тогда бы процесс пошел так, как хотелось бы кремлю. А так ... Даже если верить кремлевским пропагандистам, то даже, цифра в 200 тыс уже выданных паспортов рф жителям оккупированных выглядит смешной. Виной всему кто? Калькулятор, конечно.

Даже если реально выдали 200 тысяч паспортов рф, пусть даже на оккупированных живут 3,8 млн людей - это всего лишь[ не ржать] 5,2 % от числа всех жителей оккупированных. Скажу даже больше, даже если цифры не врут о количестве получивших паспорта рф, на Донбассе, то и 200 тысяч паспортов, как бы выдали за 14 месяцев, хотя 9 июня заявили о цели в 600-800 тысяч выдать - это ни о чем. То есть : за оставшихся 270 дней в году нужно улучшить результат, который делался 14 месяц. Как по мне, затея бредовая и заведомо невыполнимая. А вы как считаете?

К чему все эти рассчеты? К тому, что Донбасс оказался не осетией и абхазией, а стратегия рф по раздаче паспортов потерпела абсолютный крах. Именно поэтому рф закрыла блокпосты, чтобы скрыть провал с раздачей аусвайсов и попытаться выжать максимум из ситуации. Слишком малое количество получивших паспорта рф лишает последнего козыря кремль - шантажа правительства Украины в стиле - вы или меняете

Конституцию, или это наша территория, мы себе заберем Донбасс, тут граждане рф.

Эпилог. Передаю привет всем за ленточкой и напоминаю: максимум 5% всего населения оккупированного рф Донбасса получили паспорта рф. И это при тотальной пропаганде. Именно поэтому кремль приказал закрыть блокпосты и не выпускать людей, чтобы скрыть "гениальную многоходовочку", а точнее провал с паспортизацией региона. И да - всУ 14 месяцев подряд лупит ответку коллаборантам, русский паспорт не оказался бронежилетом. Привет пропагандистам дыныры. Конец

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