Разборки спецназа с патрульными в Запорожье: названа причина стрельбы

В Запорожье сотрудник КОРДа отрыл стрельбу во время задержания двух патрульных полицейских, которых разоблачили на вымогательстве взяток.
Напарники, 25-летний лейтенант полиции и его 40-летний коллега, требовали деньги у водителей за любые правонарушения. Сумма взятки колебалась от 200 гривен до 10 000 гривен, то есть 50% от суммы реального штрафа, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Собрав доказательства, правоохранители решили задержать инспекторов сразу после получения ими очередной взятки.
"Во время спецоперации 40-летний инспектор патрульной полиции бросился бежать и был задержан в нескольких сотнях метров от трассы. Его 25-летний коллега, который находится в органах полиции всего 2 года, попытался оказать сопротивление, пытаясь завладеть табельным оружием сотрудника КОРДа. Поэтому спецназовец среагировал на эту попытку и применил табельное огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что спецназовец нанес патрульному минимальный вред. Раненому оказали экстренную медицинскую помощь и госпитализировали.
"Сейчас состояние патрульного удовлетворительное", – отметили в полиции.
В настоящее время инспекторам объявлено подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса. Они задержаны.
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