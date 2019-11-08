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8 ноября • обновлено в 12:38
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"Разбомбили российские террористы": "ЕС" подарила новый дом семье с Марьинки

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Команда "Европейской солидарности" вместе с лидером пятым президентом Петром Порошенко во время рабочей поездки на Донбасс, подарили новое жилище семье, дом которой разбомбили российские террористы.

Об этом сообщили на сайте пресс-службы "ЕС". Команда вручила семье ключи от дома (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В "ЕС" напомнили, что в ночь с 13 на 14 июня дом семьи Полных в Марьинке накрыл артиллерийский снаряд. Дом находился в так называемой серой зоне. Семья осталась без крыши над головой – несмотря на обещания местных властей помочь.

"ЕС" подарила семье с Марьинки новый дом

"ЕС" подарила семье с Марьинки новый дом

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"Семья Полных чудом осталась жива. В июне Марьинку, где они жили, обстреливали боевики. Артиллерийский снаряд попал в их частный дом. Им на помощь сразу же отправились украинские воины, разобрали завалы и доставили семью в больницу.

Все это время семья из маленькой дочкой Варварой скиталась и выживала только благодаря помощи волонтеров. Счастлив, что наконец их мечта о собственном доме сбылась", – отметил Порошенко.

"Мы благодарим всех, кто нам помогал и поддерживал в трудные времена. Мы с первых дней фактически жили на передовой и никуда не собирались уезжать. Наша самая маленькая с 4 лет росла на линии фронта. Мы не хотим покидать свою землю. И мы очень благодарны за такой неожиданный подарок", – сказала Татьяна Полн.

Офицер ВСУ Алексей Петров на своей странице в Facebook написал, что этот дом семья выбрала сама. Он находится в Харьковской области. "Там, где вдали от войны. Где о ней знают лишь понаслышке", - написал он.

Алексей добавил фото разрушенного дома Полных в Марьинке, и нового - в Харьковской области.

Разрушенный будининок Полных в Марьинке

Разрушенный будининок Полных в Марьинке

Алексей Петров

Разрушенный будининок Полных в Марьинке

Разрушенный будининок Полных в Марьинке

Алексей Петров

Новый дом в Харьковской области

Новый дом в Харьковской области

Алексей Петров

"Разбомбили российские террористы": "ЕС" подарила новый дом семье с Марьинки

"ЕС"

"Разбомбили российские террористы": "ЕС" подарила новый дом семье с Марьинки

"ЕС"

"Разбомбили российские террористы": "ЕС" подарила новый дом семье с Марьинки

"ЕС"

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Жирный скот, cyкa. Пиарится он на горе. Сколько домов разрушили всушники на Донбассе? Сколько людей эта гнидa убила руками армии Украины? По локоть в крови, домишки он дарит. Удавила бы
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