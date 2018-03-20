Разбил пять авто и врезался в копов: в Харькове произошло масштабное ДТП

В Харькове пьяный водитель, убегая от полиции, разбил 5 авто.

Инцидент произошел ночью 19 марта, когда копы пытались остановить нарушителя, сообщает ТСН.

Водителя преследовали несколько километров. Когда один из экипажей попытался преградить ему дорогу, мужчина не остановил авто и столкнулся с полицейским Toyota Prius.

Пострадал патрульный. Его с травмой головы доставили в больницу.

Виновник аварии имел явные признаки алкогольного опьянения. В салоне его машины сидели женщина и двухлетний ребенок.

ДТП в Харькове Facebook / dtp.kiev.ua

ДТП в Харькове Facebook / dtp.kiev.ua

ДТП в Харькове Facebook / dtp.kiev.ua

Как сообщал "Обозреватель", пьяная 19-летняя девушка без водительских прав устроила ДТП в Запорожье.