Разбил пять авто и врезался в копов: в Харькове произошло масштабное ДТП

В Харькове пьяный водитель, убегая от полиции, разбил 5 авто.
Инцидент произошел ночью 19 марта, когда копы пытались остановить нарушителя, сообщает ТСН.
Водителя преследовали несколько километров. Когда один из экипажей попытался преградить ему дорогу, мужчина не остановил авто и столкнулся с полицейским Toyota Prius.
Пострадал патрульный. Его с травмой головы доставили в больницу.
Виновник аварии имел явные признаки алкогольного опьянения. В салоне его машины сидели женщина и двухлетний ребенок.
ДТП в Харькове
Facebook / dtp.kiev.ua
ДТП в Харькове
Facebook / dtp.kiev.ua
ДТП в Харькове
Facebook / dtp.kiev.ua
Как сообщал "Обозреватель", пьяная 19-летняя девушка без водительских прав устроила ДТП в Запорожье.
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