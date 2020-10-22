Раз – интернет, два – смартфон. Как "образование в кармане" изменило жизнь человека

Мы любим фантазировать, как через 30-40 лет полетим на Марс, а в микроволновке по щелчку пальцев будут появляться отборные деликатесы. Но при этом даже не замечаем, как некоторые возможности, о которых 20 лет назад все только мечтали, сейчас доступны каждому.

Одной из таких возможностей, способной полностью изменить жизнь любого человека, является онлайн-образование или, как его сейчас модно называть, – EdTech.

Традиционная образовательная система тратит деньги, нервы и годы жизни. Чтобы получить новую профессию, нужно ставить жизнь на паузу: отправляться в университет, часами посещать занятия, сидеть в неудобном кресле и страдать от болей в спине. Да еще и кушать что попало – о рационе студента ходят настоящие легенды. Беар Гриллс отдыхает.

А если желаемой программы обучения поблизости нет? Надо уезжать далеко от дома, жить в совершенно неизвестном городе и бороться в чрезвычайно конкурентной учебной среде.

Что изменило электронное обучение?

Абсолютно всё. Сейчас мы просто достаем смартфон, находим нужный курс и начинаем проходить его. Неважно, где вы живете и что хотите изучить – вы точно найдете подходящий курс.

Но самое главное – вы можете учиться непринужденно. Вас никто не заставляет, никто не пытается закрывать планы, вам нужна только страсть к обучению и хороший интернет.

Не нужно связывать востребованность образования в интернете с текущей обстановкой в мире.

Конечно, определенная связь есть, из-за пандемии в сеть хлынули миллионы школьников и студентов, госслужащих и т.д. Но они лишь дополнили и без того масштабный рынок.

Тогда в чем секрет популярности онлайн-образования в 2020 году?

Всё просто – это направление созрело для больших свершений. Первые образовательные продукты появились на рынке СНГ в начале 2010-х: они были где-то сырые, где-то откровенно плохие. Но спрос был. На рынок вышли новоявленные эксперты и коучи, которые создавали курс за курсом, порой один эксперт мог делать запуски в 5-6-ти разных сферах. Разумеется, автор не мог быть специалистом во всем, поэтому курсы представляли собой разрозненную информацию, собранную по всему интернету, разбавленную водой.

Стартовый спрос продержался около двух лет, после чего народ устал от низкого качества курсов, обозвал всё онлайн-образование "инфобизнесом" и зарекся чему-то учиться в интернете.

Но даже такая "реклама" уже не могла остановить развитие электронного обучения: с 2017 рынок снова активно развивается, появляется всё больше качественных продуктов, эксперты дорожат своей репутацией, предлагая эксклюзивную информацию и опыт.

Рынок насыщен, но продолжает масштабироваться

Сейчас об онлайн-образовании говорят на каждом шагу, из-за этого создается впечатление, что сфера уже перенасыщена и делать здесь нечего. Однако спрос по-прежнему в разы превосходит предложение:

К 2023 году EdTech обещает взять планку $282,62 млрд (сейчас он не превышает 200 млдр);

Весь мировой рынок образования оценивается в $6.5 трлн. Это значит, что на долю цифрового обучения приходится менее 4%;

Онлайн-образование по-прежнему недооценивают

Некоторые люди всё ещё уверены: невозможно получить хорошую работу без 5-ти курсов в университете и еще 5-ти лет рабского труда в качестве стажера-подсобника. Однако онлайн-образование легко разрушает эту установку. Теперь можно учиться чему угодно и откуда угодно, было бы желание. Любой человек, независимо от возраста, статуса и обстоятельств имеет реальную возможность переосмыслить себя в профессиональном плане, получить желаемую работу и выйти на желаемый доход. И это прекрасно!

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