Равновесие мира пошатнется: названа дата Судного дня человечества

В середине нынешнего века равновесие на планете может серьезно пошатнуться. Из-за ряда объективных геологических, а также астрологических причин человечеству предстоит пережить самое опасное десятилетие.

Об этом "Обозревателю" рассказал астролог Влад Росс.

У нас есть почти 30 лет нормальной жизни, но наши дети и внуки могут столкнуться с серьезными испытаниями.

В 2044 году Плутон – символ смерти – войдет в созвездие Рыб – знак воды, океанических масс. Это спровоцирует очень опасное глобальное повышение уровня мирового океана. Если сегодня он повышается довольно медленно, то с этого периода процессы резко ускорятся. Скорее всего, это будет связано с быстрым таянием ледников. Антарктида может полностью лишиться своего ледяного щита. Поэтому советую переселяться подальше от побережья мирового океана, потому что целый ряд городов может быть затоплен. Например, ни Нью-Йорка, ни Вашингтона может уже не быть.

В начале 2052 года Уран войдет в первый градус созвездия Весы, но разрушительные процессы, связанные с этим, начнутся уже с 2049 года. Поясню: Весы связаны с равновесием, целостностью, первый градус Весов связан с судом, с Судным днем. Уран – это планета, отвечающая за революции, перевороты, природные катаклизмы и катастрофы. Фактически в этот год закончится период равновесия.

В 2058 году Уран войдет в созвездие Скорпиона. Вхождение произойдет в полном противостоянии к Сатурну, а Сатурн – это всегда смерть с косой. Кроме того, вместе с планетами Кету и Раху (так называемые теневые планеты. – Ред.) он создаст в небе опасную крестовую ситуацию. Такое положение планет может вызвать различные катаклизмы, разрушения, эпидемии – вплоть до падения на Землю астероида.

Так что человечеству предстоит пережить одно из самых опасных десятилетий. Не исключено, что сбудутся древние пророчества, которые говорят об исчезновении с лица земли трети человечества и трети животных. Так что проблема перенаселения планеты потеряет актуальность…

Но на самом деле это естественные процессы для Земли. Имеются некие циклические влияния природы. Период глобального потепления сменяется малым и большим ледниковым периодом. В истории планеты это происходило не раз.

Так, например, доказано наукой, что 8 тысяч лет назад средняя температура на планете была выше на 8-10 градусов, чем сейчас. Например, тогда в местности, где позже возник Киев, вообще не было морозов. В Украине был климат, схожий с сегодняшним климатом Британии. Также имеются исторические данные о том, что Москва-река замерзала в августе, а в июне в Лондоне и Париже шел снег и были крайне суровые зимы.

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Почему происходили всемирные потопы? Потому что ледники таяли и уровень мирового океана поднимался. Есть версия о том, что легендарная Атлантида ушла под воду именно в результате такого потопа.

На максимуме глобального похолодания, который был 26 тысяч лет назад, граница зоны вечной мерзлоты доходила до места, где сегодня находится Киев. Западная Европа пребывала в ледяном панцире вплоть до Пиренеев – только Испания и юг Италии была без ледника.

В последний раз подобный "ледниковый" период был в XV-XVI веках.

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Нынешний этап глобального потепления начался с 1920-х годов. Но мы знаем, что в 1943-1944 годах были самые холодные зимы. То есть внутри периодов потепления есть свои "ледниковые периоды". Но в целом каждые 400-500 лет климат на планете меняется от очень теплого до очень холодного.

Влад Росс

Эта цикличность приведет к тому, что в 27 веке даже летом будет выпадать снег.

Но самое обидное, что человек фактически ничего не сможет сделать, чтобы предотвратить глобальное потепление. Неужели можно поверить в то, что такая маленькая песчинка, как человек, может глобально изменить мир? Конечно, борьба с парниковыми газами и прочие меры вносят свою лепту, но они не окажут решающего влияния – не более 10%.

Тем не менее, нам еще есть к чему стремиться – потепление еще не достигло того уровня, который был 8 тысяч лет назад.