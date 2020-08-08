"Полный распад СССР в Украине еще не произошел, люди тоскуют по старшему брату". Интервью с блогером Максимом Мировичем

Известный белорусский блогер Максим Мирович несколько лет назад активно занялся изучением советской системы. Он развенчивает мифы, связанные с жизнью в СССР, чем вызывает бурю возмущения у его фанатов.

О чем не любят вспоминать поклонники совка, что их выдает, было ли при Брежневе изобилие продуктов в магазинах и почему же распалась "империя", читайте в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL.

– Почему вы решили писать о СССР?

Свой блог я завел в 2012 году, популярность, как автор, стал набирать в 2013-м, после репортажей из Чернобыля и Евромайдана. То есть, уже в те годы я уделял внимание темам из советского прошлого, которые никак не отпускают настоящее. И Чернобыль, и в какой-то степени Евромайдан со свержением совкового диктатора Януковича есть следствием, следовой реакцией советской системы.

Затем, при более глубоком изучении исторических процессов, я стал понимать, что в каком-то смысле совок никуда не уходил – мы до сих пор живем в парадигме советских штампов и стереотипных "ценностей".

Ну а катализатором для серии постов с разоблачением мифов советской пропаганды стал разговор с одним моим бизнес-компаньоном, который является законченным фанатом совка и до сих пор верит в советские мифы. Вот в общении с ним у меня и нарисовался целый круг обширных тем для блога.

– Откуда берете информацию?

Чаще всего из открытых источников – сейчас доступна практически вся информация о советских преступлениях и в целом о том периоде. Часть информации для наиболее интересных публикаций добывается также во время моих поездок. К примеру, я узнал много всего о военных преступлениях СССР во время поездки в Афганистан, когда побывал на местах боевых действий Афганской войны 1979-1989 годов и пообщался с ее бывшими участниками с обеих сторон.

Максим Мирович в Афганистане ЖЖ

– Рейтинг самых нелепых высказываний-аргументов любителей совка.

Чаще всего аргументы сторонников СССР касаются личной биографии человека. Свои давно прошедшие молодость и светлый взгляд на жизнь он связывает с политическим строем. Ему кажется, что стоит вернуть Ленина и красный флаг, как вернётся и то ощущение жизни. Но, разумеется, такого не будет. Умные люди понимают, что некий "жизненный позитив" в те годы был связан скорее с их молодостью и здоровьем, а вот общественно-политическая система вокруг была ужасной.

– Согласно недавно проводимому опросу, каждый третий украинец скучает по СССР. Кто больше хочет возвращения в совок: россияне, беларусы или украинцы. И почему?

Тоска по совку свойственна и россиянам, и украинцам, и беларусам. Но часто в этих трех случаях тоска несколько отличается. Скажем так – это грезы о разном. Россияне грезят об утраченном ощущении "великой империи", которого сейчас им очень не хватает. Им не важно, что до конца шестидесятых годов эта империя не производила туалетной бумаги. Гораздо важнее, что она могла уничтожить своими ракетами полмира.

Украинцы тоскуют скорее по ощущению утраченного "старшего брата" – это тоска по хуторскому, провинциальному месту в мире, где за тебя все решают в Кремле. Если с такими украинцами начинаешь говорить, например, о Голодоморе, то они только крякают, а на завтра всё забывают, возвращаясь к своим мифам о "единении с Россией" и "великом СССР".

Что касается беларусов, то здесь тоска по СССР напоминает украинскую, плюс я встречал всяких бывших наладчиков, инженеров и конструкторов, которые мечтают снова работать на огромный раздутый ВПК страны, СССР им нужен именно для этого. Но как ни странно, мне кажется, в Беларуси осталось меньше фанатов совка, чем в Украине. Почему так – для меня пока загадка.

– Табу в СССР: о чем молчат любители совка?

Разумеется, это всевозможные репрессии, тайные расстрелы и прочее подобное, о чем до эпохи гласности в СССР умалчивалось. Фанаты СССР все эти факты либо игнорируют, либо выдают заранее подготовленную речь о том, что мол так и надо было, иначе было нельзя, время такое было.

– Как думаете, возможно ли искоренить совок в головах?

Думаю, возможно, но только в том случае, если человек мыслит и ищет истину. Чаще всего стереотипный любитель СССР – это тип "охранительного" мышления – когда человек стремится всячески отстаивать картину мира, полученную в детстве или молодости.

– СССР и современная молодежь, почему люди, не жившие в то время, хотят его возвращения?

Тут все просто – люди легко поддаются на пропаганду идеи "идеального прошлого" и "золотого века". Дело в том, что наш мир несовершенен в принципе, как не совершенен и человек на данном этапе своего эволюционного развития. И этим часто пользуются всякие проходимцы, рассказывая сказки о том, что когда-то было хорошо, а потом стало плохо.

– Типичный любитель СССР в современности. Какие признаки выдают такого человека?

Чаще всего это мужчина в возрасте 40+. То есть такой, чье детство как раз пришлось на восьмидесятые годы и на эпоху конца СССР. Как правило, это нереализованный в настоящем человек, который не умеет мыслить о будущем, и все его мысли о поиске истины направлены "в светлое прошлое", которое невероятно идеализируется.

Кстати, многие любители СССР невероятно агрессивны. Я читаю сотни комментариев со страшными ругательствами под своими публикациями.

– Какие страны из бывшего СССР максимально от него отдалились, а какие до сих пор живут в нем?

Максимально отдалились от совка, конечно, страны Балтии. Они попали в состав СССР достаточно поздно и против своей воли, успев в двадцатилетний межвоенный период сформировать собственную национальную идентичность. К большому сожалению, этого не получилось у Беларуси и Украины, которые захватили силой и обманом.

Ну а ближе всего к совку живут, как мне кажется, бывшие азиатские регионы СССР, а также в каком-то смысле Украина и Беларусь. Полный распад совка здесь ещё не произошёл, эти две страны – поле битвы за умы, которая происходит прямо сейчас.

– Бывали ли случаи, когда вы смогли любителя СССР заставить пересмотреть взгляды на советскую жизнь? Такое вообще возможно?

Такое бывает, но нечасто, так как связано с "охранительным" типом мышления фанатов СССР, о котором я уже говорил выше. Переменив взгляды, такой человек чувствует себя осиротевшим и утратившим часть собственной личности.

Впрочем, бывают и исключения. Я знаю тех, кто осознал весь ужас и бесчеловечность советской системы через какой-то один-единственный факт. Например, узнав о том, как в Воркутинских концлагерях ГУЛАГа мерзлым трупам, уложенным на сани, пробивали головы кувалдой (чтобы случайно не вывести живых), один мой знакомый полностью переменил своё мнение про СССР. Иногда такой один страшный факт может поменять всё мировоззрение человека.

— Какой период СССР самый тяжелый, почему?

Все периоды советского строя были в той или иной степени тяжёлые. Просто это были так сказать разные "тяжести". В тридцатые годы речь шла о банальном выживании – люди думали о том, как не погибнуть от голода и как не попасть под каток репрессий. В семидесятые – думали о том, как получить "бесплатную" квартиру и выживать на зарплату в 140 рублей при стоимости пары женских сапог в 80 рублей.

Что роднит эти периоды между собой, так это то, что все годы своего существования СССР отставал от развитых стран, и со временем это отставание только усилилось.

– Культ личности: как и почему развенчивали?

Я думаю, это была внутрипартийная борьба за власть, когда в итоге победила группа Хрущева. Чтобы навсегда избавиться от политических противников, Хрущев, усиливая собственную власть, вбил гвоздь в сталинизм, что стало определенным плюсом и для страны, так как позволило немного "спустить пар". Страна невероятно устала от концлагерей, анонимных доносов и ночных визитов "черного ворона".

Вместе с тем, развенчание культа личности в 1956 году было такой себе полумерой, так как не был осужден сам совок, давший возможность появиться такой личности, как Сталин. Он ведь пришел к власти, оперируя советской демагогией о "вечной борьбе с врагами". Нужно было осуждать всю идеологию (которая предоставляет подобный инструментарий), а не только одну фигуру. Но это стало бы концом для всей правящей банды, включая самого Хрущева.

–Любители совка говорят, что при Брежневе все было в магазинах, был расцвет СССР, правда ли это? И почему? Был ли вообще расцвет СССР когда-то?

Это вранье, которое, кстати, хорошо опровергается самими советскими фильмами. Всем, кто интересуется этой темой, рекомендую к просмотру фильм "Сто грамм для храбрости", а также магазинные сцены из фильма "Москва слезам не верит", когда женщины сбегаются к выкаченной из подсобки тележки с дешевой вареной колбасой. В этих лентах, снятых в середине 1970-х, мы видим все те же убогие совковые гастрономы, уставленные рядами консерв "завтрак туриста" так, словно вся страна собирается в поход за коммунизмом.

Полки с консервами в СССР ЖЖ Максима Мировича

Давайте включим логику. Если раньше "было хорошо", а потом "стало плохо", то нарушились какие-то процессы, которые раньше были, а потом их вдруг не стало. Магазинное изобилие в той или иной стране – это прежде всего большое количество частных фирм и малых предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию, это технологии качественного выращивания и хранения овощей и фруктов, это, наконец, развитые технологии логистики, позволяющие быстро доставлять скоропортящиеся продукты.

Так вот, всех этих процессов и всего этого в СССР не было ни в пятидесятые, ни в семидесятые, ни в восьмидесятые годы, а была кислая жидкая сметана (которую разбавляли на всех этапах), были овощебазы с гнилой капустой (перебирать которую отправляли инженеров), была продажа хорошего мяса из-под прилавка "своим людям" и так далее.

Что касается расцвета СССР, то его не было никогда, это очередной миф фанатов советской системы.

– Самые страшные даты СССР, когда и что происходило?

Обычно по этой теме люди любят рассуждать о репрессиях тридцатых годов, но лично на меня наводит ужас вся послевоенная политика СССР в отношении соседних стран, ставших частью соцлагеря. Это сплошной ужас и мрак.

Подавление протестов в Берлине в 1953 году, там восстали рабочие, в рабских условиях возводящие номенклатурные дома на Сталин-аллее. Подавление восстания в Будапеште в 1956 году с обстрелом из советских танков кинотеатра "Корвин" и уличными боями. Это танки в Праге в 1968-м. Это расстрел рабочих на Гданьской судоверфи в 1970-м , о котором, кстати, вообще мало кто слышал, хотя там погибло 42 человека…

Жутко наблюдать, как бесчеловечная советская система принесла в послевоенную Европу свои порядки. Не было никакого "освобождения". Освобождение – это когда прогнали врагов и ушли. А когда остались сами и просто поменяли флаг на тюрьме – это не освобождение, а оккупация.

– ГУЛАГ: почему любители СССР о нем не любят говорить?

Потому что это их ахиллесова пята. Рассказывая о том, что СССР "освободил Европу", они стараются забыть о том, что в самом СССР в те же годы существовала бесчеловечная система концлагерей, наподобие нацистских. Как точно написал Варлам Шаламов – вся разница между двумя режимами заключалась в том, что на Колыме не было газовых печей и трупы утилизировали в вечной мерзлоте.

Кстати, сейчас фанаты совка рассказывают сказки о том, что в "лагерях СССР сидело всякое отребье" и "хороших людей туда не сажали". Хочется им сказать – подонки, как же вы быстро забыли о том, что большинство тех, кого осудили в 1930-е годы, тихо реабилитировали в 1956-м. То есть, даже людоедская советская система признала, что эти люди были невинно осужденными.

ГУЛАГ ЖЖ Максима Мировича

– Культура СССР, было ли что-то свое, уникальное или в основном позаимствовано у Запада?

Смотря что считать уникальным. Думаю, фанаты СССР тут вспомнят советский театр и балет. Но беда в том, что кроме этого и показать-то было нечего. Для меня культура – это общий уровень жизни всех людей той или иной страны, а не только какие-то представления, вроде театра или цирка.

Вот с бытовой культурой в СССР было все плохо, потому что советское общество старались построить на изначально ложных принципах, придумывающих "пролетариату" и всяким деклассированным элементам всевозможные несуществующие достоинства, что стало огромным злом и послужило гнилым фундаментом для постсоветских обществ.

Все годы советской власти совковые СМИ и книги разжигали ненависть к богатым, рисуя их страшными, толстыми и носатыми уродами, которые только и мечтают как бы отобрать у бедняков последние штаны. Бедняки при этом изображались сплошь красивыми, стройными, молодыми и невероятно честными. Хотя в жизни всё происходит с точностью до наоборот – бедные сообщества являются максимально агрессивными и бесчестными, тогда как богатые и состоявшиеся люди думают о том, как бы помочь другим, организовывают всевозможные фонды помощи и поддержки, занимаются благотворительностью и так далее.

Вот эта совковая пропаганда, плотно засевшая в головах всех, кто вырос в совке, ещё долго будет аукаться нам всем. Те, кто всё это придумал, были злыми и неумными людьми, сделавшими большое зло для будущих поколений. Постсоветская зависть, лень, нежелание что-то делать и создавать строятся на этом фундаменте.

– Распад СССР, что стало катализатором? Рука США и какова роль Горбачева?

Многие считают, что Горбачев будто бы сознательно "развалил СССР", но это не так. Он лишь хотел сделать Союз более идеальным, сияющим и сверкающим, так сказать, обновить. Но это было изначально невыполнимой задачей, так как СССР был страной, построенной на абсурдных и неправовых принципах, и при попытке построить на этом хилом фундаменте правовое государство "как на Западе" система попросту развалилась.

Рука США старалась всячески удержать СССР от распада, так как там боялись неконтролируемого распространения ядерного оружия. Это неправда, будто бы "ястребы" в США спали и видели, как распадается СССР, они хотели смягчения либо смены политической системы, но не распада страны. Кстати, никто из ведущих американских аналитиков и спецов по совку, включая всяких именитых Бжезинских и Пайпсов, до последнего дня не мог предвидеть распад СССР. Это стало для них большой неожиданностью.

Ну а реальным катализатором стало то, что люди увидели абсолютную анахроничность, ненужность и даже вред и советской системы в целом, и КПСС в частности. Эти структуры никак не способствуют зарабатыванию денег и улучшению жизни, но направляют людей в чернобыли и афганистаны. Зачем тогда они нужны?

– Конечно, не могу не спросить у вас о Беларуси. Что у вас сейчас происходит?

Если вы про выборы, то все весьма печально. Узурпатор пытается удержать власть, так как хорошо понимает, что с трона дорога только одна – в тюрьму. Все это, кстати, очень напоминает классических восточноевропейских совковых вождей конца восьмидесятых годов. Те тоже цеплялись за власть до последнего, но тем не менее их диктатуры рухнули. И эти страны и народы стали жить только лучше. Нечто подобное произойдет и в Беларуси, это исторически предопределено, вопрос только в сроках, когда именно это случится.

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