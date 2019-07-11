"Это вообще за пределами!" Адвокат заподозрил ГБР в работе на страну-агрессора

Государственное бюро расследований Украины используется в интересах страны-арессора России и ее агентов.

Такое мнение высказал в блоге на "Украинской правде" адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнери" Андрей Головань.

По его словам, должность спикера ГБР надо сократить, поскольку "директор ГБР господин Роман Труба, судя по всему, давно передал ее функции многолетнему другу руководителя президентского офиса", имея ввиду экс-заместителя главы администрации президента при Викторе Януковиче, юриста Андрея Портнова.

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"Чиновникам ГБР стоит перечитать кодекс, ведь там ничего не написано о первоочередном информирования друзей чиновников о вызовах по уголовным производствах", - написал Головань.

Также он напомнил о Законе Украины "О Государственном бюро расследований", отметив: "Там написано, что использование Государственного бюро расследований в партийных, групповых или личных интересах не допускается".

"А использование ГБР в интересах государства-агрессора и ее агентов – это вообще за пределами", – возмутился адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР уже уличили в сливе гостайны: в сети появляются копии писем еще до получения их людьми, которым они адресованы, а также сообщения о повестках и обысках.

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