Растает последний снег: синоптики дали точный прогноз по Украине

В Украину пришла теплая воздушная масса благодаря мощному циклону, который образовался над северной Европой.

Об этом сообщается на странице Метеопост в Facebook. Кроме потепления, по всей стране ожидается усиление ветра. Осадков не предвидится.

"17-18 февраля потеплеет по всей стране. На западе +10… +12, в центре +7… +10, на востоке +4… + 6, на юге +9… +13, на севере +7… +9. Ожидается усиление ветра по всей стране, кроме юга, до 17 м/с. Осадков не предвидится", – говорится в сообщении.

При этом в течение недели растает много снега, оставшегося на востоке Украины. Также синоптики отметили, что сейчас на Земле очень редко ощущаются магнитные бури, так как Солнце находится в минимуме своего цикла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что вслед за теплой и бесснежной зимой идет еще более теплая и засушливая весна. И если так дело пойдет, то Украину ждет серьезный неурожай.

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