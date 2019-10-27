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27 октября • обновлено в 12:33
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"Расстрелянное Возрождение": в Украине чтят память кровавого преступления СССР

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Сегодня в Украине чтят годовщину начала уничтожения украинской интеллектуальной элиты, "Расстрелянного Возрождения", в российском урочище Сандармох сотрудниками КГБ СССР.

Об этом сообщает издание "Укринформ". Самую большую группу заключенных, более 1000 человек, расстреляли с 27 октября по 4 ноября 1937 года.

Урочище Сандармох

Урочище Сандармох

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Как в 1905 году: в России не исключили массовых расстрелов

Каждый из погибших был выдающимся специалистом в области культуры, науки и политики. Почти все были убиты в возрасте 36-50-ти лет.

В списке расстрелянных оказались:

  • основатель нового украинского театра Лесь Курбас;

  • украинский прозаик Валерьян Пидмогильный;

  • драматург, общественный и образовательный деятель, газетчик, редактор Николай Кулиш;

  • лидер "неоклассиков", ученый, поэт, переводчик западноевропейской и античной литературы Николай Зеров;

  • историк, политический деятель, академик Матвей Яворский;

  • украинский политик, общественный деятель, премьер-министр УНР, один из основателей УАПЦ Владимир Чеховский;

  • писатель, поэт, публицист и драматург Михаил Яловой;

  • писатель, поэт, критик, публицист и теоретик литературы Валерьян Полищук;

  • советский поэт, основоположник и теоретик украинского футуризма Михаил Семенко.

Николай Зеров

Николай Зеров

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Михиал Яловой

Михиал Яловой

twitter.com

Валерьян Полищук

Валерьян Полищук

twitter.com

Лесь Курбас

Лесь Курбас

twitter.com

Николай Кулиш

Николай Кулиш

twitter.com

Валерьян Подмогильный

Валерьян Подмогильный

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Михаил Семенко

Михаил Семенко

twitter.com

"Их оборванные жизни - не только на совести капитана Матвеева, непосредственного исполнителя расстрелов (кстати, впоследствии также репрессированного), но и на совести тогдашнего руководства СССР и непосредственно Сталина, ведь именно он был одним из главных инициаторов уничтожения Украины – думающей, творческой, сильной. Ему нужна была слабая безвольный республика с переломанным позвоночником – немощный паралитик, целиком и полностью зависим от воли и капризов "хозяина", ведь именно в таких условиях и может существовать тоталитаризм", – отмечает издание.

Сандармох – лесное урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия (площадь около 10 гектаров) стало братской могилой для почти 7 тыс. расстрелянных в 30-х годах органами НКВД людей 60 национальностей. Место массовых казней людей нашли общественные активисты в июле 1997 года.

Урочище Сандармох

Урочище Сандармох

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27 октября 1997, в 60-ю годовщину преступления сталинистов, в Сандармоха впервые провели Дни памяти. В них участвовала небольшая делегация из Украины, в составе которой были Евгений Сверстюк, Иван Драч, Лариса и Татьяна Крушельницкая.

Урочище Сандармох

Урочище Сандармох

twitter.com

Тогда же был установлен деревянный украинский крест. 2004 году общество украинской культуры "Калина" за счет мирового украинства построило гранитный казацкий крест "Убиенным сыновьям Украины".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, о том, что из себя представляла советская милиция, как она работала и чем она отличалась от современной полиции в развитых странах.

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Место
Украина
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Чан Джеки
Чан Джеки
и как путя поц думаеть победить мой народ =украинцев=твоя пропаганда нас уже невозмет.мы хотим быть свободными людьми и спасибо богу что мы 1991 году обрали независимость.слава украине и слава россии без путина.
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васильевич василий
васильевич василий
пиздеж как и голодомор
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Чан Джеки
Чан Джеки
васильевич василий, в твоих словах ты и есть.чмо.и негутарь что ты любиш рассею.и снова чмо ты по жизни.
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