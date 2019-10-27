"Расстрелянное Возрождение": в Украине чтят память кровавого преступления СССР

Сегодня в Украине чтят годовщину начала уничтожения украинской интеллектуальной элиты, "Расстрелянного Возрождения", в российском урочище Сандармох сотрудниками КГБ СССР.

Об этом сообщает издание "Укринформ". Самую большую группу заключенных, более 1000 человек, расстреляли с 27 октября по 4 ноября 1937 года.

Урочище Сандармох twitter.com

Каждый из погибших был выдающимся специалистом в области культуры, науки и политики. Почти все были убиты в возрасте 36-50-ти лет.

В списке расстрелянных оказались:

основатель нового украинского театра Лесь Курбас;

украинский прозаик Валерьян Пидмогильный;

драматург, общественный и образовательный деятель, газетчик, редактор Николай Кулиш;

лидер "неоклассиков", ученый, поэт, переводчик западноевропейской и античной литературы Николай Зеров;

историк, политический деятель, академик Матвей Яворский;

украинский политик, общественный деятель, премьер-министр УНР, один из основателей УАПЦ Владимир Чеховский;

писатель, поэт, публицист и драматург Михаил Яловой;

писатель, поэт, критик, публицист и теоретик литературы Валерьян Полищук;

советский поэт, основоположник и теоретик украинского футуризма Михаил Семенко.

Николай Зеров twitter.com

Михиал Яловой twitter.com

Валерьян Полищук twitter.com

Лесь Курбас twitter.com

Николай Кулиш twitter.com

Валерьян Подмогильный twitter.com

Михаил Семенко twitter.com

"Их оборванные жизни - не только на совести капитана Матвеева, непосредственного исполнителя расстрелов (кстати, впоследствии также репрессированного), но и на совести тогдашнего руководства СССР и непосредственно Сталина, ведь именно он был одним из главных инициаторов уничтожения Украины – думающей, творческой, сильной. Ему нужна была слабая безвольный республика с переломанным позвоночником – немощный паралитик, целиком и полностью зависим от воли и капризов "хозяина", ведь именно в таких условиях и может существовать тоталитаризм", – отмечает издание.

Сандармох – лесное урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия (площадь около 10 гектаров) стало братской могилой для почти 7 тыс. расстрелянных в 30-х годах органами НКВД людей 60 национальностей. Место массовых казней людей нашли общественные активисты в июле 1997 года.

Урочище Сандармох twitter.com

27 октября 1997, в 60-ю годовщину преступления сталинистов, в Сандармоха впервые провели Дни памяти. В них участвовала небольшая делегация из Украины, в составе которой были Евгений Сверстюк, Иван Драч, Лариса и Татьяна Крушельницкая.

Урочище Сандармох twitter.com

Тогда же был установлен деревянный украинский крест. 2004 году общество украинской культуры "Калина" за счет мирового украинства построило гранитный казацкий крест "Убиенным сыновьям Украины".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, о том, что из себя представляла советская милиция, как она работала и чем она отличалась от современной полиции в развитых странах.

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