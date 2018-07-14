"Расстрелял бы...": россиян напугала массовая ненависть жителей Крыма

В аннексированном Россией Крыму среди населения зреет все большее недовольство в отношении оккупантов.

В частности, на одном из керченских пабликов обсудили вопрос "почему с материка (из России. - Ред.) считают, что крымчане ненормальные?".

На ситуацию обратил внимание пользователь Twitter "КРЫМский бандеровец".

"Настоятельно рекомендую прочесть ответы местных и уже понаехавших", - написал он.

К сообщению был прикреплен скрин с ответами участников обсуждения, среди которых и крымчане и граждане страны оккупанта.

При этом жители оккупированного Крыма в большинстве случаев резко негативно высказались о россиянах.

"Потому, что "материковые" ведут себя как неадекваты. "Крым наш" - а там хоть трава не расти", "Потому, что все с материка ведут себя так, словно крымчане им должны", "Дикие люди оттуда едут. У нас тут размеренная жизнь, а они е*ашут от звонка до звонка, что дурные", - написали пользователи.

Некоторые отметили "особый" менталитет москвичей.

"Сколько с материка людей знаю, все абсолютно разные, особенно отличаются с Москвы, приезжают на своих "крутых" тачках с баблом и строят из себя царей… Реально расстрелял бы", - написал некий Стас.

В то же время к дисскусии присоединились и сами россияне.

"Настрой некоторых крымчан настораживает…" - написал один из пользователей.

При этом некоторые указали, что и в Украине крымчан считают ненормальными.

"А вы бы сами считали предателей нормальными? Кстати, в Украине вас тоже считают ненормальными, ибо нормальный человек добровольно в рабство не пойдет!" - написала Наталья.

Крым. "Почему с материка (из россии) считают, что крымчане ненормальные?", - спросили на очень ватном керченском паблике. Настоятельно рекомендую прочесть ответы местных и уже понаехавших. Нажмите на скрин, чтобы увидеть все сообщения pic.twitter.com/1ryve2ex0u — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 13 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети выложили скрин с одного из крымских форумов, на которых крымчане возмущаются поведением российских военных и их привилегированным положением.