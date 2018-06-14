Расстрельный список: экс-ФСБшник раскрыл план ликвидации жертв в Украине

Российские спецслужбы смогли бы провернуть убийство 60 журналистов и блогеров из так называемого "расстрельного списка" за три месяца, даже не подставив себя, если бы не работа Служба безопасности Украины.

"Та убили бы 60 человек, 100%. Работали бы разные группы, и там везде бы была своя индивидуальная история, своя легенда, и каждое убийство отыграли бы по-своему, к каждому своя подводка была", - рассказал в интервью OBOZREVATEL блогер и экс-офицер ФСБ Илья Богданов.

Экс-ФСБшник пояснил возможную реализацию плана.

"В чем смысл, допустим, убили одного – это все бы представилось, как "злочинна влада" виновата. У нас общество такое легко манипулируемое, СМИ сразу все подхватывает. И все могло податься под таким соусом, например, это борьба между патриотическими силами, например, "правосеки" и "Азов" убили какого-нибудь либерального журналиста. Каждый случай был бы индивидуальным, это чистая работа спецслужб. Я тоже этому учился, когда идет подрывная деятельность внутри государства, чисто по списку убивают людей", – рассказал Богданов.

По его словам, все бы могло получится отменно, если бы "вот так они не спалились".

"Никто бы не догадался, что за этим всем стоит Россия", – заявил он.

На вопрос, как бы один человек мог убить 60 людей за 3 месяца, Богданов пояснил: "Один человек, конечно, всех не убил бы. Но киллера нужно заинтересовать и обозначить большой список, что будет означать постоянный заработок. И он подумает: "Завалю я человек 15-20 и свалю со страны, потому что у меня будет какая-то круглая сумма денег". А если он одного завалит? Получит какие-то гроши, и будут жить в страхе, что его накроют. Хотя бы на квартиру в Белгороде надо латентному киллеру насобирать".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в первоначальный вариант так называемого "списка 60" был внесен сын министра внутренних дел Александр Аваков.