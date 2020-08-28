Расстрел автобуса под Харьковом: в сети показали кадры из больницы с пострадашими

Карина Бондаренко Общество 12:45, 28.08.2020 Обновлено: 13:04, 28.08.2020

В сети показали кадры из больницы, где находятся члены организации "Патриоты – за жизнь", пострадавшие в расстреле автобуса под Харьковом.

Фото и видео опубликовали в Telegram-канале "Веха". Отмечается, что они госпитализированы в отделение политравмы Харьковской неотложной больницы.

На одном из снимков видно, что один из мужчин сидит в инвалидной коляске с босыми ногами, без обуви. В публикации отметили, что все пострадавшие отказываются давать любые комментарии.

Пострадавшие в расстреле под Харьковом
"Веха" в Telegram

"Переживаю за то, чтобы это происшествие не было системным. Чтобы заработали наконец-то правоохранительные органы, как было раньше. У меня было два огнестрельных ранения. С меня доставали пули. Парням очень плохо. У одного тоже огнестрельное ранение и он очень сильно избит", – рассказал один из пострадавших на видео.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на трассе Киев – Харьков разбили и расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. Четверо человек получили ранения.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Появились видео нападения на автобус под Харьковом

Билецкий заявил, что напавших на людей Кивы нужно наградить. Видео

Нацкорпус о расстреле под Харьковом: мы предупреждали, что действия Кивы могут привести к жертвам

Ада Роговцева посвятила душещипательный стих погибшим защитникам Украины

Богдан Ступка родился 79 лет назад: знаковые цитаты великого актера про Украину