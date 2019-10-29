Расширенные зрачки и дрожащие руки: в Киеве поймали маршрутчика под наркотиками

В Киеве сотрудники отдела безопасности дорожного движения и патрульной полиции задержали водителя пассажирского автобуса за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Об этом пишет 24 канал. Инцидент произошел утром 28 октября. Полицейские заметили автобус, водитель которого совершал странные маневры на скорости.

Патрульные остановили водителя и обнаружили, что мужчина лишен судом права управлять транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде. Более того, у него заметили явные признаки наркотического опьянения: расширенные зрачки глаз, не реагирующие на свет, дрожащие пальцы рук.

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В медучереждении после осмотра наркотическое опьянение подтвердили.

Патрульные задокументировали выявленные нарушения и составили на водителя протокол по ч. 2 ст. 130 (за повторное в течение года управление в состоянии опьянения), а также вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 (за управление транспортным средством лицом, лишенным такого права) КУоАП

Кроме этого, в полиции подготовили соответствующие письма в Укртрансбезопасность и Департамент транспортной инфраструктуры КГГА для реагирования в пределах их компетенции – принятие решения о лишении лицензии и расторжения договора по перевозке пассажиров по данному маршруту в соответствии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пьяный водитель такси Uber чуть не сбил несколько человек, а затем врезался в грузовик Mercedes.

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