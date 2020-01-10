Расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ: Украина и Иран приняли решение

Специалисты из Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев самолета Boeing 373 "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение под Тегераном, оставив в стороне политические моменты.
Как передает агентство Bloomberg, контролировать ход расследования будут судебные власти Ирана.
"Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков", – говорится в сообщении агентства.
Украина и Иран будут вместе расшифровывать "черные ящики" Boeing 373
Оборудованием, необходимым для извлечения данных, стороны располагают, отмечается в нем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета. также в компании прокомментировали катастрофу в Иране.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
Президент Владимир Зеленский огласил 9 января днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании "МАУ" в Тегеране.
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