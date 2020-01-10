Расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ: Украина и Иран приняли решение

Специалисты из Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев самолета Boeing 373 "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение под Тегераном, оставив в стороне политические моменты.

Как передает агентство Bloomberg, контролировать ход расследования будут судебные власти Ирана.

"Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков", – говорится в сообщении агентства.

Украина и Иран будут вместе расшифровывать "черные ящики" Boeing 373

Оборудованием, необходимым для извлечения данных, стороны располагают, отмечается в нем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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