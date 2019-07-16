"Распяли в трусиках": украинец ярко высмеял "юбилей" топ-фейка КремльТВ

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал забавную карикатуру, посвященную пятилетию бредового фейка российских СМИ о "распятом мальчике в трусиках в Славянске".
Новой работой он поделился на своей странице в Twitter. На ней изображено подобие чучела в виде деревянной крестовины с шапкой-ушанкой, "георгиевской" лентой, ватником и красными трусами.
"Пять лет назад российская пропаганда распяла мальчика в трусиках..." – с сарказмом подписал Петренко новый рисунок.
Фейк о распятом мальчике
Twitter Андрея Петренко
В комментариях украинцы также забавно обстебали нездоровое воображение кремлевских пропагандистов и даже увидели в карикатуре отсылку к современным реалиям Украины – купанию президента Владимира Зеленского на пляже в Одессе.
"Путин! Хватит пить кровь русских младенцев!", "А чего в красных??? Это что, после вчерашнего купания в одесских фекалиях намек какой-то?" – пишут они и постят смешные коллажи.
5 лет назад российская #пропаганда распяла мальчика в трусиках... https://t.co/YlH1uxdWBz pic.twitter.com/d8XLxxfJ1e— #Petrenko Andryi (@Petrenko_Andryi) 15 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный фейк о славянском мальчике появился 13 июля 2014 года. В сюжете "Первого канала" рассказывалось, как солдаты АТО якобы показательно "распяли" трехлетнего мальчика на глазах у его матери в Славянске.
Россияне показали интервью с некой местной жительницей Галиной Пышняк, которая утверждала, что украинские военные якобы прибили гвоздями ребенка на доску объявлений и заставили его мать смотреть, как он умирает.
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