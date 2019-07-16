"Распяли в трусиках": украинец ярко высмеял "юбилей" топ-фейка КремльТВ

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал забавную карикатуру, посвященную пятилетию бредового фейка российских СМИ о "распятом мальчике в трусиках в Славянске".

Новой работой он поделился на своей странице в Twitter. На ней изображено подобие чучела в виде деревянной крестовины с шапкой-ушанкой, "георгиевской" лентой, ватником и красными трусами.

"Пять лет назад российская пропаганда распяла мальчика в трусиках..." – с сарказмом подписал Петренко новый рисунок.

Фейк о распятом мальчике Twitter Андрея Петренко

В комментариях украинцы также забавно обстебали нездоровое воображение кремлевских пропагандистов и даже увидели в карикатуре отсылку к современным реалиям Украины – купанию президента Владимира Зеленского на пляже в Одессе.

"Путин! Хватит пить кровь русских младенцев!", "А чего в красных??? Это что, после вчерашнего купания в одесских фекалиях намек какой-то?" – пишут они и постят смешные коллажи.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный фейк о славянском мальчике появился 13 июля 2014 года. В сюжете "Первого канала" рассказывалось, как солдаты АТО якобы показательно "распяли" трехлетнего мальчика на глазах у его матери в Славянске.

Россияне показали интервью с некой местной жительницей Галиной Пышняк, которая утверждала, что украинские военные якобы прибили гвоздями ребенка на доску объявлений и заставили его мать смотреть, как он умирает.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram