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"Распяли в трусиках": украинец ярко высмеял "юбилей" топ-фейка КремльТВ

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Украинский художник Андрей Петренко опубликовал забавную карикатуру, посвященную пятилетию бредового фейка российских СМИ о "распятом мальчике в трусиках в Славянске".

Новой работой он поделился на своей странице в Twitter. На ней изображено подобие чучела в виде деревянной крестовины с шапкой-ушанкой, "георгиевской" лентой, ватником и красными трусами.

"Пять лет назад российская пропаганда распяла мальчика в трусиках..." – с сарказмом подписал Петренко новый рисунок.

Фейк о распятом мальчике

Фейк о распятом мальчике

Twitter Андрея Петренко

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В комментариях украинцы также забавно обстебали нездоровое воображение кремлевских пропагандистов и даже увидели в карикатуре отсылку к современным реалиям Украины – купанию президента Владимира Зеленского на пляже в Одессе.

"Путин! Хватит пить кровь русских младенцев!", "А чего в красных??? Это что, после вчерашнего купания в одесских фекалиях намек какой-то?" – пишут они и постят смешные коллажи.

"Распяли в трусиках": украинец ярко высмеял "юбилей" топ-фейка КремльТВ

"Распяли в трусиках": украинец ярко высмеял "юбилей" топ-фейка КремльТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный фейк о славянском мальчике появился 13 июля 2014 года. В сюжете "Первого канала" рассказывалось, как солдаты АТО якобы показательно "распяли" трехлетнего мальчика на глазах у его матери в Славянске.

Россияне показали интервью с некой местной жительницей Галиной Пышняк, которая утверждала, что украинские военные якобы прибили гвоздями ребенка на доску объявлений и заставили его мать смотреть, как он умирает.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Андрей Петренко
Место
Украина
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