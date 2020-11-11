Распашка земель разрушает климат, – эксперт

В Украине в последние годы продолжается тотальное разорение земли. А в Евросоюзе, между тем, площади сельскохозяйственных угодий существенно уменьшаются.

Об этом в комментарии 24 канала заявил председатель Украинской природоохранной группы (УПГ) Алексей Василюк. Он отметил, что в вопросах распашки земли "Украина разительно отличается от цивилизованных стран – того же Евросоюза, куда мы настойчиво стремимся".

"Сейчас в Европе решительно реагируют на глобальные климатические изменения. Так, ЕС утвердил Стратегию по сохранению биоразнообразия, согласно которой в ближайшие 10 лет 30% сельхозугодий будут переведены в статус природных территорий и охраняться. Представьте – почти треть! Для Украины – это фантастика! Потому что у нас наоборот – последние остатки природы пытаются как можно скорее освоить. Ранее Украина на половину была занята степными ландшафтами. Но на сегодня осталось не более трех процентов бывших степей. Да и из тех почти каждый 5-й квадратный метр был распахан только за последние 5-8 лет", – говорит Василюк.

Эксперт отметил, что распашка земель очень серьезно влияет на изменение климата: "По расчетам ученых, с одного квадратного метра пашни в год "выбрасывается" в атмосферу 3 килограмма углерода. Если этот показатель умножить на распаханные площади на всей планете, то получится колоссальная цифра, считать которую никто и не стремится, потому что обществу невыгодно будет признать, что мы разрушили климат планеты, выращивая пищу и техническое сырье. И количество углерода, оказалось в атмосфере в результате распашки, на порядки больше, чем выбросы заводов, электростанций или автомобилей".

Алексей Василюк обращает внимание на то, что Минсреды Украины в Национальном кадастре выбросов конкретно указывает, что в последние годы наибольший прирост выбросов в атмосферу вызывают именно новые распашки. И это при том, что большинство пригодных территорий в Украине "пошли под плуг" еще во времена СССР. А сейчас уже распахивают то, что нельзя – склоны, берега рек... В этих местах пахать запрещено законодательством, но такие случаи происходят сотнями и постоянно.

"Как правило – это банальный самозахват, – объясняет природоохранник. – Мы думаем, это связано с рынком земли. Хотя продавать ее еще нельзя, но владельцы паев уже готовятся к этому и мошеннически расширяют свои площади, имитируя что их земли – пашня, а не, например, пастбища. Скажем, будет покупать землю какая-то аграрная корпорация. Она не будет подробно разбираться на месте, где там склоны, где незаконно "допаханная" территория... Посмотрят на карте, сколько квадратных метров земли... Есть 10000 гектаров – покупаем!"

УПГ пытается отслеживать самозахват земель, отмечает Василюк. Только в этом году группа подала более 200 заявлений в правоохранительные органы. "Но мы не можем контролировать все и везде, – жалуется председатель УПГ. – Поэтому беремся за самые вопиющие случаи – например, распашка в заповедниках или заказниках. Также в последнее время местные общины поднимаются и сопротивляются захвату земель. Но нарушений, повторюсь, сотни. иногда и виновных очень трудно найти. Как вот недавно на Черниговщине. Фермеры взяли в аренду пастбища – и перепахали. Фермеры те – не местные, их никто не знает. Задержали тракториста – он, конечно, говорит: меня наняли, я лишь выполнял заказ... Ситуация типична для всей Украины".