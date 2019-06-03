Распадется на две части: Портников спрогнозировал раскол Украины

Война с Россией на Донбассе может закончиться для Украины ее разделением на две части – европейскую и поддерживающую Кремль.

Такое мнение выразил в своем блоге для LB.ua украинский журналист Виталий Портников.

По его словам, Украина ближайшие десятилетия будет "биться в судорогах", поскольку пророссийская власть будет сменять поклонников евроинтерации, и так будет происходить на каждых предстоящих выборах.

"Вплоть до прихода периода "исторической усталости" и даже краха России или же до куда более глубокого и масштабного раскола самой Украины на части, одна из которых окончательно определится со своим европейским выбором, а другая решит остаться в единстве с бывшей метрополией", – спрогнозировал он.

Виталий Портников

При этом, Портников считает, что Кремль согласится на завершение конфликта на Востоке только в случае успешной вербовки украинцев.

"Эта война может завершиться только тогда, когда в Кремле убедятся, что проекту будущей интеграции украинских территорий в общеимперское пространство больше ничего не угрожает, что силы, которые выступают за независимость и суверенитет Украины и ее вступление в НАТО и ЕС окончательно маргинализированы, что большинство украинцев готовы, условно говоря, стать россиянами или подданными россиян", – пояснил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что глава России Владимир Путин готов начать российско-украинские отношения с "чистого листа" и прекратить войну. Однако для этого президенту Владимиру Зеленскому придется согласиться на все ультиматумы, которые Кремль выдвигает Украине с 2014 года.

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