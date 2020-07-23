Раскрыта тайна смерти "кричащей мумии" из Египта
Кричащая женщина из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари умерла от сердечного приступа, а к внезапной смерти привел тяжелый атеросклероз коронарных артерий.
Тайну смерти ученым удалось раскрыть по результатам компьютерной томографии, сообщает Ahram Online. Исследователи считают, что в процессе бальзамирования было сохранено положение тела женщины, в котором она находилась в момент смерти.
"Положение тела с согнутыми и скрещенными ногами, с повернутой вправо головой и отвисшей челюстью. Мы предполагаем, что тело могло быть обнаружено не раньше, чем через несколько часов после смерти", – пояснил египтолог Захи Хавасс.
Мумию кричащей женщины обнаружили в 1881 году близ города Луксор в усыпальнице среди 40 мумий членов царской династии. Личность женщины все еще вызывает споры среди ученых.
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