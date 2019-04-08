Раскрыта тайна любви с первого взгляда

Ученые исследовали, как мы выбираем романтических партнеров, и объяснили, что происходит на самом деле от первого взгляда и первого разговора до первого свидания.

Первое впечатление о человеке складывается под влиянием вещей вне нашего контроля - неврологических процессов, которые мы не до конца понимаем, и стереотипов, которые далеко не всегда соответствуют действительности, пишет BBC.

Мы решаем, обаятельный человек или нет, буквально за долю секунды, но часто ошибаемся, отбросив лучший вариант.

Мы оцениваем привлекательность другого человека за 1/10 секунды

Оценивая новое лицо за долю секунды, мы определяем три основных качества человека - его привлекательность, надежность и влиятельность. Все это имеет смысл с точки зрения эволюции.

Привлекательность определяет партнера для спаривания, надежность - полезная социальная черта, нужна, например, для заботы о потомстве, а точное определение доминирования помогает избежать конфликтов.

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Первые впечатления - торопливые и поверхностные, чтобы действительно выяснить, нравятся люди друг другу, нужен разговор.

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Первый разговор

Исследователи взялись также выяснить, как первый разговор онлайн влияет на решение пойти на свидание.

"Первый шаг делает обычно мужчина, но самое интересное, что мы обнаружили на удивление мало гендерных различий в стратегиях общения", - отмечает Лизель Шараба, доцент Университета Западной Вирджинии.

Лучшей стратегией, как узнали ученые, является обсуждение предпочтений партнера.

Искреннее признание в том, чего именно вы ожидаете от потенциального романтического партнера, было более эффективным, чем разговор о состоянии, статусе или любви.

Очевидно, это помогает избавиться от лишних ожиданий перед личной встречей.

"Мы склонны идеализировать людей, когда нет достаточно информации о них, что приводит к разочарованиям", - объясняет Шараба.

Первое свидание

Обычно мы выбираем людей, которые имеют примерно одинаковый с нами уровень физической привлекательности, уверенности в себе и популярности. Это общая стратегия, как для женщин, так и для мужчин.

Люди с высокой самооценкой склонны выбирать и более уверенных в себе партнеров, поскольку они больше верят в свой успех.

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Интересно, что люди обычно не слишком реалистично оценивают свои предпочтения.

Например, мужчины часто говорят, что их привлекают умные женщины, но на практике все несколько иначе, возможно потому что они сами не слишком уверены в уровне своего интеллекта.

Психологи называют это "разрывом эмпатии между горячим и холодным состоянием". В спокойном (холодном) состоянии мы уверены, что способны к рациональным решениям. Но когда мы находимся под влиянием эмоций, мы можем вести себя иначе.

Так после личной встречи нам может показаться очень привлекательным человек, который совершенно не соответствует всем тем критериям, о которых мы говорили ранее.

Спид-дэйтинг, или "быстрые свидания" является лучшим полем для исследования поведения во время романтических знакомств. Люди за вечер знакомятся с несколькими потенциальными партнерами и у них есть всего несколько минут на общение.

Исследователи заметили, что после удачного свидания, участники встречи обычно уже не выбирали другого партнера в течение всего вечера.

На Западе более привлекательными считают индивидуалистов, в отличие от Азии, где больше ценят такие качества, как доброта.

То, насколько важна для нас определенная черта характера, также зависит от ментальности.

"На Западе привлекательными считают нарциссов", - отмечает Карен Ву из Калифорнийского университета.

"Они обычно экстраверты и уверены в себе. Они также уделяют много внимания своей внешности, а потому лучше выглядят", - добавляет она.

Однако, как для мужчин, так и для женщин в любой культуре важнейшим фактором все же остается физическая привлекательность.

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