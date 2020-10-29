Раскрыта тайна древнеегипетских чернил

Таша Адамович Общество 02:40, 29.10.2020

Раскрыта тайна изготовления черных и красных чернил, которыми писали на папирусе в Древнем Египте.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Для анализа веществ в чернилах использовались мощные рентгеновские лучи.

Ученые из разных стран исследовали 12 папирусов библиотеки храма Тебтунис, включая фрагменты магического и астрологического трактата.

Выяснилось, что для изготовления чернил древние египтяне использовали железо и свинец. Железо, вероятнее всего, входило в состав охры, а свинец применялся для того, чтобы чернила быстрее сохли, а не в качестве пигмента.

В пользу такого использования свинца говорит то, что исследователи не нашли признаков свинцовосодержащих пигментов, например, Pb3O4 в виде красного порошка, свинцовых белил или церуссита.

Соединения, содержащие свинец, а также серу и фосфор, проникали в клеточные стенки папируса и обволакивали частицы охры. Это указывает на то, что египтяне тонко измельчали свинец, так что его частицы могли легко рассеиваться вокруг более крупных частиц.

При этом происхождение сульфатов и фосфатов свинца остается неизвестным: присутствовали ли они в чернилах изначально или образовались со времени.

В Древнем Египте черные чернила использовали для написания основной части текста, красные – применяли для выделения заголовков, инструкций или ключевых слов.

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