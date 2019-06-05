Раскрыт метод, как при помощи чашки кофе устроиться на работу

Директор австралийской компании рассказал, как при помощи чашки кофе найти идеального сотрудника для фирмы.

Глава "Ксеро Австралия" Трент Иннес сообщил о проверке, которой подвергается на собеседовании каждый соискатель, пишет The Sun.

Он пояснил, что перед самым собеседованием провожает человека на кухню, где предлагает что-то взять с собой: воду, чай или кофе (чаще всего берут кофе). После этого они вместе направляются в кабинет, где и происходит собеседование.

Иннес отмечает, что если соискатель предлагает отнести пустую чашку обратно на кухню, тогда его кандидатура точно будет рассматриваться.

"Я не заставляю их на самом деле относить чашку на кухню, но их предложение очень важно. Оно показывает их внимательность и отношение к работе и офису", – пояснил он.

Иннес подчеркнул, что если соискатель просто уходит, оставив чашку стоять на столе, то он автоматически попадает в черный список. Знаниям можно научиться, опыт — приобрести, но куда труднее получить или изменить личные качества, добавил директор.

Чашка кофе

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