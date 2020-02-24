Сотрудник Центра европейской безопасности Института международных отношений (Прага) Андреас Умланд убежден, что для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украине нужно обладать ядерной бомбой.

Об этом он рассказал на мероприятии посвященном 25-летию Будапештского меморандума, передает "Укринформ". По его словам, невыполнение меморандума и агрессия России против Украины поставили под сомнение сам Договор о нераспространении ядерного оружия.

"Главный месседж, который следует из всей этой истории с Будапештским меморандумом: все что вам нужно, это – бомба, а не какие-то соглашения – Договор о нераспространении ядерного оружия, Будапештский меморандум или что-то другое. Вам нужна бомба – чтобы сохранить свои суверенитет, границы и территориальную целостность", – заявил он.

Умланд также заявил, что исследования указывают на то, что Украина "могла бы сохранить несколько тактических ракет, несколько ядерных боеголовок" после распада СССР, и это "полностью изменило бы ситуацию".

"Ведь в таком случае ситуация была бы следующей: Крым – это, конечно, очень привлекательно, но вы готовы рисковать Москвой ради Крыма? Учитывая ядерные боеголовки, которые Украина могла бы иметь", – сказал эксперт.

По его словам, наличие в России ядерного оружия также повлияло на то, почему она себя так свободно вела во время агрессии против Украины и почему другие государства не отреагировали должным образом.

"Вся эта история с аннексией Крыма и войной на Донбассе – это, конечно, не только о том, что Украина не имела ядерного оружия. Другая сторона этого – Россия имела и имеет ядерное оружие. Иначе Запад мог бы отреагировать так, как он это сделал в Югославии, в Ираке, в Ливии. Но он не сделал так", – добавил он.

"Весь ДНЯО перевернут с ног на голову. Ведь теперь это значит, что нужно иметь ядерное оружие, чтобы иметь возможность расширять свою территорию. Чтобы положить глаз на тот же Крымский полуостров ... Согласно Договору России разрешено иметь ядерное оружие. А Украине запрещено иметь ядерное оружие и она теряет свою территорию стране-соседке. И это – большая проблема", – добавил Умланд.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты считают, что очередное обострение ситуации на Донбассе свидетельствует о нарушении договоренности между президентами Зеленским и Путиным во время "нормандского саммита" в Париже – решение о полном прекращении огня, начиная с 1 января 2020 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!