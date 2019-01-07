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''Раскольники объединились!'' Патриарх Кирилл не смог смириться с победой ПЦУ

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Глава Российской православной церкви Патриарх Кирилл назвал "объединением раскольников" законную Православную церковь Украины, получившую Томос.

Гневные комментарии и критика от Владимира Гундяева прозвучали в рождественском интервью кремлевскому телеканалу "Россия 1".

"По мнению кукловодов и по мнению президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились", заявил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл также назвал создание новой структуры беспрецедентным вмешательством государственной власти в религиозные дела.

РПЦ

РПЦ

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в Facebook послал проклятия "всем, кто шел на компромиссы с евромайданщиками, бредил лукавым миротворчеством и пытался "парить над схваткой".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Тег
Новости России
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Лютый Вадим
Лютый Вадим
Рвутся и пылают пердаки московских попов и это великолепное зрелище . Дальнейший шаг мирового православия - это полный разрыв связей с кгбэшной сектой .
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