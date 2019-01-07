''Раскольники объединились!'' Патриарх Кирилл не смог смириться с победой ПЦУ

Глава Российской православной церкви Патриарх Кирилл назвал "объединением раскольников" законную Православную церковь Украины, получившую Томос.
Гневные комментарии и критика от Владимира Гундяева прозвучали в рождественском интервью кремлевскому телеканалу "Россия 1".
"По мнению кукловодов и по мнению президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились", – заявил глава РПЦ.
Патриарх Кирилл также назвал создание новой структуры беспрецедентным вмешательством государственной власти в религиозные дела.
РПЦ
Радио Свобода
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в Facebook послал проклятия "всем, кто шел на компромиссы с евромайданщиками, бредил лукавым миротворчеством и пытался "парить над схваткой".
Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса. 6 января на Божественной литургии Томос официально вручили.
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