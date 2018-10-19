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''Раскольники'': Кирилл заклеймил Константинополь за Томос Украине

8.2тЧитать материал на украинском

Глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат впал в раскол, сняв анафемы с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария.

Данную позицию он озвучил в пятницу, 19 октября, выступая на итоговом пленарном заседании VIII Общецерковного съезда по социальному служению, передает ТАСС.

"Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. Неканонически, нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников. Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником", - сказал он.

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Патриарх также заявил, что решение Синода Русской православной церкви поддерживает большинство верующих.

"Сейчас, я чувствую, абсолютное большинство православных поддерживают это решение. Надо, чтобы духовенство проводило работу, чтобы такие действия священноначалия имели широкую поддержку нашего благочестивого народа", - добавил Кирилл, призвав оказывать духовенству в Украине "молитвенную и эмоциональную поддержку".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором было принято решение о полном прекращении евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом. От Украины на заседании присутствовали глава УПЦ МП митрополит Онуфрий и запорожский митрополит Лука.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Патриарх КириллПатриарх ФиларетПатриарх Варфоломей
Место
Россия
Объекты
УПЦ МПУПЦ КПУАПЦКонстантинопольский патриархат
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Trinatsatoy Korony Tsarstvo
Trinatsatoy Korony Tsarstvo
Керил заклеймил аж смешно ,,,,чтоб заклеймить силу духовную надо иметь сначяла ,уж лучше Кашпировского бы попросили тот хоть более мение по этим делам
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Дебилы...гавкают на материнскую церковь. Гундяй допиздятся,что анафеме будет предан (Хуйло уже ). А единственной найкрупнейшей церковью станет украинская. Всё логично, справедливость кактонаьесть.
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Volodin Dima
Volodin Dima
Занимаются самовнушением
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