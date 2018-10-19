''Раскольники'': Кирилл заклеймил Константинополь за Томос Украине

Глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат впал в раскол, сняв анафемы с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария.

Данную позицию он озвучил в пятницу, 19 октября, выступая на итоговом пленарном заседании VIII Общецерковного съезда по социальному служению, передает ТАСС.

"Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. Неканонически, нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников. Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником", - сказал он.

Патриарх также заявил, что решение Синода Русской православной церкви поддерживает большинство верующих.

"Сейчас, я чувствую, абсолютное большинство православных поддерживают это решение. Надо, чтобы духовенство проводило работу, чтобы такие действия священноначалия имели широкую поддержку нашего благочестивого народа", - добавил Кирилл, призвав оказывать духовенству в Украине "молитвенную и эмоциональную поддержку".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором было принято решение о полном прекращении евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом. От Украины на заседании присутствовали глава УПЦ МП митрополит Онуфрий и запорожский митрополит Лука.